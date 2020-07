V Maksimirju je v zadnjih tednih precej pestro. Ne le, da ekipa, ki si je že pred časom zagotovila nov naslov državnega prvaka, z igrami ne navdušuje in ne najde zmagovitega recepta, vodstvu preglavice povzroča še vprašanje, kdo bo v prihodnji sezoni sedel na vroči trenerski stolček.

Po odhodu Nenada Bjelice je priložnost dobil Igor Jovićević, a je ni izkoristil in se kaj hitro poslovil. Trenersko taktirko je tako začasno prevzel brat alfe in omege kluba Zdravka Mamića Zoran. V hrvaški prestolnici so si v tem času močno prizadevali, da bi mamljivo trenersko ponudbo sprejel Matjaž Kek, mnogi so menili, da je vse že dogovorjeno, a je Štajerec na koncu ostal zvest slovenski nogometni reprezentanci, na katero ga pogodba z Nogometno zvezo Slovenije veže do konca kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2024.

Matjaž Kek je ostal zvest slovenski reprezentanci. Kot pravi, ni mogel prelomiti obljube. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ko prejmeš ponudbo Dinama, je treba dobro premisliti in na stvari pogledati z različnih zornih kotov. Dinamo je v našem nogometnem prostoru gigant, in ko pride ponudba, da sedeš na njegovo klop, se je treba ustaviti, razmisliti in se pogovoriti z ljudmi, s katerimi trenutno sodeluješ. To je slovenska zveza. Po ponudbi iz Zagreba sem si vzel time-out, se pogovoril z zvezo in sprejel odločitev. Kakšno, veste. Nisem mogel pojesti besed, ki sem jih dal naši zvezi in predsedniku, ko sem podpisal selektorsko pogodbo. Nihče me ni o ničemer prepričeval ali postavljal kakšnih rokov, sam sem se odločil. Vse sem postavil na tehtnico in sprejel odločitev. Gre za načelnost, dogovori so zame sveta stvar, ne bi se počutil dobro, če bi prelomil obljubo," je 58-letni strateg za Sportske novosti komentiral odločitev, da ne sprejme ponudbe Dinama.

V Zagrebu so si od "večjih rib" ob Keku želeli Kovača, Halilhodižića, Prosinećkega, a na Maksimir ne bo nobenega. Foto: Reuters

Ob Keku so na Hrvaškem kot mogoča "težkokategorna" trenerska kandidata omenjali še Nika Kovača in Vahida Halilhodžića, a se je hitro izkazalo, da tudi iz te moke ne bo kruha. Prvi je prevzel Monaco, drugi je dal vedeti, da ima preveč opravkov z reprezentanco Maroka.

Kot o mogočem ulovu v Maksimirju se je pisalo tudi o Robertu Prosinečkem, a po informacijah Sportskih novosti tudi prihoda Velikega žutega ne bo.

Bo 48-letnik v prihodnji sezoni pri Zagrebu na dveh položajih? Foto: Reuters

So se pa pri omenjenem mediju zdaj razpisali, da novega trenerskega prihoda sploh ne bo in da trenerska vloga Zorana Mamića najverjetneje sploh ne bo začasna. Po neuradnih informacijah naj bi modre tudi v prihodnji sezoni vodil 48-letnik.

Po pisanju Sportskih novosti naj bi bil mlajši od bratov Mamić najugodnejša trenerska rešitev za klub, povrh vsega pa dobro pozna trenutno moštvo, organizacijo kluba in je brat Zdravka, ki se je pred roko pravice skril v BiH. Zoran naj bi tako opravljal dve funkciji, ob trenerski bi ostal tudi v vlogi športnega direktorja. Pri spletnem portalu sicer dopuščajo možnost preobrata, kakršen se je zgodil pri Keku.

Mamić je bil glavni trener Dinama že med letoma 2013 in 2016, nato pa deloval v Savdski Arabiji pri Al Hilal, Al-Ain in nazadnje pri Al-Nassr FC.

Časa za trenerske rešitve ni na pretek, ekipo, ki čaka na prebujenje, kmalu po koncu sezone čakajo pomembne evropske tekme – kvalifikacije za ligo prvakov.

