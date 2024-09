"Žlogar in vodstvo kluba sta se po pogovorih sporazumela o prekinitvi sodelovanja. Sodelujoči po pogovorih o viziji nadaljnjega razvoja članske ekipe ocenjujejo, da je sprejeta odločitev najboljša za obe strani in odgovorna do kluba," so sporočili iz kluba. Žlogar je Muro prevzel konec februarja. Na začetku svoje trenerske poti je najprej vodil Kras, nato je prevzel Brda in kasneje kranjski Triglav. Od leta 2019 je deloval na Nogometni zvezi Slovenije, kjer je vodil reprezentance do 16, 17, 18 in 19 let.

Mura je po sedmih odigranih tekmah na petem mestu 1. SNL z 12 točkami, na zadnji tekmi pa je konec tedna v Stožicah s kar 0:4 klonila proti vodilni Olimpiji.

Treninge bo do nadaljnjega vodil dozdajšnji pomočnik glavnega trenerja Matjaž Kek ml.

