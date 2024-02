Maribor na generalki zabil tri v štirih minutah

Kot zadnji so generalko za začetek spomladanskega dela 1. SNL odigrali še Mariborčani. V Ljudskem vrtu so gostili drugoligaša iz Slovenske Bistrice, ki se je dobro upiral. Mreži se nista zatresli vse do 78. minute, nato pa so vijolice dosegle tri zadetke kot po tekočem traku in si priigrale visoko zmago s 3:0. Josip Iličić je prispeval zadetek in podajo.