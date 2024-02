Dobrovoljc okrepil Radomlje, Rozman ostaja v Celju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer iz Radomelj je obrambo okrepil z izkušenim Gabrom Dobrovoljcem. Ta se v Radomlje seli iz Mure, sicer pa je 31-letnik, ki je v prejšnji sezoni za kratek čas tudi že igral za Radomljane, podpisal pogodbo do konca naslednje sezone.

"Zelo sem vesel, da sem nazaj. Cilji so jasni, želimo obstati v prvi ligi in igrati dober nogomet. Na vsakem treningu in na vsaki tekmi bom dal vse od sebe," je za spletno stran kluba povedal 31-letnik, ki je v Radomljah igral v drugi polovici prejšnje sezone.

Radomljane, ki bodo spomladanski del sezone v Prvi ligi Telemach začeli v soboto v Kopru, so pred tem pozimi okrepili še Nigerijec Moses Zambrang Barnabas, Nemanja Gavrić in Vid Koderman.

Po jesenskem delu so Radomlje na predzadnjem mestu.

Celjani podaljšali z izkušenim Rozmanom

Slovenski nogometni prvoligaš Celje je podaljšal pogodbo z izkušenim vratarjem Matjažem Rozmanom. Kot so sporočili iz kluba, je 37-letnik podpisal pogodbo do 30. junija 2025.

Matjaž Rozman je s klubom sklenil novo pogodbo. Izkušeni vratar v knežjem mestu ostaja do 30.6.2025. ✍️👑#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/anXTSVpqrV — NK Celje (@NKCelje) February 7, 2024

Rozman je v karieri zamenjal nekaj klubov, bil je član Aluminija, Interblocka, Greuther Fürtha, velenjskega Rudarja in Slavena Belupa.

S soigralci bo spomladanski del Prve lige Telemach začel v nedeljo, ko bodo Celjani gostili Muro. Izbranci Damirja Krznarja so prvi del sezone končali na prvem mestu lestvice, pred najbližjim zasledovalcem, ljubljansko Olimpijo, imajo 10 točk prednosti.

Jesse Lingard odšel v Južno Korejo

Nekdanji angleški nogometni reprezentant Jesse Lingard bo kariero nadaljeval v Južni Koreji. Enaintridesetletni napadalni vezist in krilec je podpisal dvoletno pogodbo s prvoligašem iz Seula, je poročal britanski Sky Sports.

Lingard je nekoč veljal za velikega upa angleškega nogometa, a njegova kariera je bila polna vzponov in padcev. Med letoma 2011 in 2022 je bil član Manchester Uniteda, v tem obdobju je kot posojen igralec nastopal tudi za Leicester, Birmingham City, Brighton & Hove Albion, Derby County in West Ham. V sezoni 2022/23 je igral za Nottingham Forest.

Lingard je med letoma 2016 in 2021 za Anglijo odigral 32 tekem in dosegel šest golov.

