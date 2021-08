Nogometna tržnica podivjala. Kakšna bo usoda Mbappeja?

Poletja so lahko zelo vroča in nepredvidljiva. Tako ali drugače. Da bo pa tako vroče, kot je letos poleti na mednarodni nogometni tržnici, ni pričakoval skoraj nihče. Superzvezdnika Lionel Messi in Cristiano Ronaldo sta našla novega delodajalca, Jack Grealish in Romelu Lukaku sta snubce stala krepko nad 100 milijonov evrov, vse skupaj pa bi lahko zasenčil Kylian Mbappe. Bo Real le omehčal PSG in ga pripeljal v Madrid? O tem in še čem, za Slovence bodo zelo zanimive novice o usodi Andraža Šporarja, bo govora v torek, na zadnji dan poletnega prestopnega roka, ki bi bil lahko še kako podivjan.

Zadnji dan prestopnega dogajanja - v torek - bosta v ospredju Cristiano Ronaldo in Kylian Mbappe. Portugalec je po poročanju otoških medijev na Portugalskem, kjer je na reprezentančnih pripravah, že opravil zdravniški pregled in naj bi ga v kratkem predstavili javnosti v rdečem dresu, ki ga je z ogromnim veseljem in strastjo nosil že med letoma 2003 in 2009. Italijanski novinar Fabrizio Romano sporoča, da naj bi Ronaldo na Old Traffordu na leto zaslužil 30 milijonov evrov.

Navijači Manchester Uniteda komaj čakajo, da se Cristiano Ronaldo uradno pridruži rdečim vragom. Foto: Reuters

Kaj pa hitronogi Francoz? O njem se je ogromno pisalo in razglabljalo. Real je Parižanom ponudil masten zaslužek, omenjajo se zneski v višini od 170 do celo 200 milijonov evrov, a bogati francoski klub, ki želi v napadu računati na atomski trojček Messi – Neymar – Mbappe, se naj ne bi pustil prepričati. Snubcem iz Španije naj sploh ne bi odgovoril v zahtevanem roku. 22-letnemu napadalcu, ki je v nedeljo z dvema zadetkoma PSG popeljal do gostujoče zmage v Reimsu, na tekmi pa sodeloval tako z Neymarjem (do 66. minute) kot Lionelom Messijem (od 66. minut), bo pogodba s Parižani potekla po koncu sezone.

Če se ne bo preselil nikamor, hkrati pa bodo tako kot do zdaj v vodo padli poskusi za podaljšanje zvestobe Parižanom, bo prihodnje poletje prosti igralec. Tako bi lahko odprte pogovore z belimi baletniki začel že januarja 2022, nato pa se preselil v Madrid brez odškodnine. Kakorkoli že, Real naj bi še vztrajal pri nameri, da z zajetnim plačilom prepriča Parižane in pripelje mladega asa, na katerem bi lahko gradil prihodnost.

Deset največjih prestopov poletnega prestopnega roka: 1. Jack Grealish (Ang), Aston Villa - Manchester City, 117,5 milijona evrov

2. Romelu Lukaku (Bel), Inter Milano - Chelsea, 115 milijonov evrov

3. Jadon Sancho (Ang), Borussia Dortmund - Manchester United, 85 milijonov evrov

4. Achraf Hakimi (Mar), Inter Milano - PSG, 65 milijonov evrov

5. Ben White (Ang), Brighton - Arsenal, 58,5 milijona evrov

6. Dayot Upamecano (Fra), RB Leipzig - Bayern München, 42,5 milijona evrov

7. Raphael Varane (Fra), Real Madrid - Manchester United, 40 milijonov evrov

8. Tammy Abraham (Ang), Chelsea - Roma, 40 milijonov evrov

9. Ibrahima Konate (Fra), RB Leipzig - Liverpool, 40 milijonov evrov

10. Emiliano Buendia (Arg), Norwich City - Aston Villa, 38,4 milijona evrov

Klubi iz lige "petice" lahko kupujejo le še v torek V večini evropskih držav se bo poletni nogometni prestopni rok končal konec avgusta. V torek zvečer, ko bo odbila polnoč, torej ne bo več mogoče kupovati igralcev. Tako bo tudi v petih najmočnejših evropskih ligah, kjer prevladujejo najboljši klubi in največji zvezdniki (Anglija, Francija, Italija, Nemčija in Španija). Tako bo tudi v Sloveniji. Ni pa tako v vseh državah. Nekatere, ki so v preteklosti že odprle vrata slovenskim legionarjem, bodo sklenile prestopni rok šele čez nekaj dni. Ukrajina na primer 3., Bolgarija, Romunija in Slovaška 6., Rusija 7., Češka in Turčija 8., Izrael 14., Moldavija, ki je zaradi preboja Šerifa v elitno ligo prvakov letos zelo zanimiva tujim nogometašem, 16., Srbija pa 17. septembra.

Koga bo še prodala Barcelona?

Barcelona je v novo sezono vstopila brez Lionela Messija. Foto: Reuters Zanimivo bo tudi drugje. Barcelona, ki se je znašla v ogromni finančni krizi, bo, kot kaže, izgubila mladega upa Ilaixa Moribo, za katerega je največje zanimanje pokazal RB Leipzig. Moriba bi lahko tako zaigral z nekdanjim slovenskim reprezentantom Kevinom Kamplom, rdeči biki pa bi v obubožano blagajno Kataloncev poslali 20 milijonov evrov.

Barcelona bi lahko prodala tudi Brazilca Emersona Royala, ki se je kot posojeni branilec Kataloncev dokazoval pri Betisu, zanj pa se zanima evropski tekmec Mure Tottenham in ponuja 30 milijonov evrov. Na "dražbi" bi se lahko znašel tudi mladi albanski napadalec Rey Manaj, ki ima pri Barceloni odkupno klavzulo v vrednosti 50 milijonov evrov, a bi bila lahko odškodnina zaradi nuje po prihodkih tudi nižja.

Erling Braut Haaland je bil razglašen za najboljšega napadalca lige prvakov v prejšnji sezoni. Foto: Reuters

Kar zadeva Nemčijo, bi bilo lahko zanimivo tudi v Dortmund. Axel Witsel je želja Juventusa, rumeno-črni pa imajo v svojih vrstah tudi norveškega dragulja Erlinga Brauta Haalanda, ki se ga ne bi branil nobeden od (bogatih) evropskih velikanov. A to je le nekaj imen ... Zadnji dan bi bil lahko znova pester, nogometna Evropa pa bogatejša še za kakšnega izmed odmevnih prestopov. Ni kaj, prestopni rok že dolgo ni bil tako vroč in nepredvidljiv.