Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo ljubljanskega nogometnega prvoligaša Olimpije bo moralo v blagajno Nogometne zveze Slovenije (NZS) obilno prispevati tudi po 35. krogu državnega prvenstva. Po zadnji domači tekmi in zmagi nad Krškim z 2:0 so navijači na tribunah prižigali bakle, žaljivo vzklikali sodnikom in vdrli na igrišče, zaradi česar bo Olimpija ob 3.100 evrov.