Prijatelju Bišćanu bi privoščil od srca

Olimpija ali Maribor? Slovenija se sprašuje, kdo bo novi (stari) prvak. Ljubljančani imajo vse na pladnju in so gospodarji svoje usode. V zadnjem krogu si lahko privoščijo celo remi v Domžalah, pa bodo prvoligaški maraton vseeno končali pred Mariborom. Po enem izmed scenarijev lahko celo izgubijo derbi z rumenimi, če vijolice v Ljudskem vrtu ne bodo odpravile Gorice. Mogoče je marsikaj, Olimpija pa se na bližnje gostovanje, kjer jo bo na tribunah spremljalo ogromno evforičnih navijačev, odpravlja optimistična.

Bišćan ima karizmo

Igor Bišćan za potrditev naslova prvaka z Olimpijo v nedeljo potrebuje le točko. Foto: Urban Urbanc/Sportida Dolgoletni slovenski reprezentant Boštjan Cesar odlično poznaIgorja Bišćana. Hrvaški strateg, ki se je v tej sezoni usidral v srca navijačev Olimpije, je na dobri poti, da uspešen spomladanski del, v katerem ni niti enkrat izgubil, sklene z državnim naslovom. Nato se mu v sredo obeta še priložnost, da seznamu lovorik doda slovenski pokal.

Ko se je Bišćan lani odločal o tem, ali naj se po uspešnem dokazovanju z zagrebškim Rudešem, s katerim je postal hrvaški drugoligaški prvak, preseli v Ljubljani in sprejme ponudbo Milana Mandarića, se je posvetoval tudi s Cesarjem. Pred davnimi leti sta si delila slačilnico pri zagrebškem Dinamu.

"Sva dobra prijatelja, podobno velja za njegovega pomočnika Anteja Tomića. Preden sta začela delo pri Olimpiji, smo se dobili v Ljubljani in se pogovorili. Igorja zelo cenim kot osebo. Ima karizmo, z rezultati je dokazal, da je trenerski mojster. Od srca bi mu privoščil, da osvoji prvenstvo," si 36-letni Ljubljančan želi, da bi njegov nekdanji klub Olimpija v nedeljo osvojil Prvo ligo Telekom Slovenijo. Po naporni sezoni s Chievom, s katerim bo nadaljeval sodelovanje tudi v prihodnji sezoni, se je odpravil na zaslužen počitek.

"Vem, da Olimpiji v nedeljo zadošča že točka, a sem prepričan, da Igor ne bo pripravil ekipe na remi, ampak hotel premagati Domžale. O tem sem prepričan. Možnosti, da mu uspe, so ogromne," je optimist nekdanji branilec zmajev. Ko je branil barve ljubljanskega kluba, se z njim ni nikdar povzpel na slovenski prestol.

Zgodovinska priložnost za Hrvata

Se bo Bišćan v nedeljo ponovno veselil v Domžalah? Tako se je pred davnimi leti, ko je v kvalifikacijah za ligo prvakov z zagrebškim Dinamom izločil Domžale. Foto: Vid Ponikvar Odkar nad usodo zeleno-belih bdi predsednik Mandarić, se je Olimpija spustila v veliko bolj enakovreden boj z Mariborom za največje lovorike. V sezoni 2015/16 je šla v prvenstvu do konca, v stresni sezoni 2016/17 je ostala praznih rok v finalu pokala Slovenije, v tej pa se ji nasmiha zgodovinska priložnost, da osvoji dvojno krono in poskrbi za ogromno veselje Ljubljančanov.

Pred Bišćanom, ki mu je uspelo skoraj nemogoče, saj je na vročem trenerskem stolčku zdržal od prvega do zadnjega kroga prvenstva, so odločilni dnevi, v katerih lahko postane velik junak zmajev.

Olimpija je v sredo na krilih Roka Kronavetra premagala Krško z 2:0. Bo Mariborčan mož odločitve tudi v nedeljo v Domžalah? Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zgodba o mirnem in delavnem Hrvatu, ki ga nogometaši tako spoštujejo, da ga kličejo Šef, bi bila lahko nagrajena z dvema lovorikama. Nekdanji as Liverpoola bi tako prekrižal načrte Mariboru in vrnil "kanto" v slovensko prestolnico. "Zelo bi mu privoščil," dodaja Cesar, ki bo v nedeljo stiskal pesti za zmaje v oddaljenem toplem kraju ob morju. In navijal za to, da mu Bišćanova Olimpija polepša dan.