Bišćan ni zaskrbljen zaradi Ljudskega vrta

Nogometaši Olimpije so v zadnjem domačem nastopu v Prvi ligi Telekom Slovenije premagali Krško (2:0). Trenerja Igorja Bišćana je razveselil podatek, da bodo njegovi izbranci končali sezono kot neporaženi na domačih tleh. V nedeljo se odpravljajo v Domžale po naslov. ''V Mariboru smo pokazali, da znamo igrati pravi nogomet. Zato me ne skrbi,'' je prepričan, da bo Ljubljana v nedeljo bogatejša za naslov prvaka. Tako meni tudi trener Krškega Alen Šćulac.

Napetost v Ljubljani narašča. Do srečanja, ki bo neposredno odločalo o naslovu prvaka, sosedskem derbiju med Domžalami in Olimpijo, so le še trije dnevi. Zmaji imajo vse v svojih rokah. Za naslov jim zadošča že točka, saj so po zmagi nad Krškim ohranili prednost dveh točk pred Mariborom, ki se je na krilih Luke Zahovića znesel nad Celjem in poskrbel, da bo nedelja na sončni strani Alp poskrbela za dramatičen razplet.

Prava energija in pristop

Strateg Olimpije Igor Bišćan si je po zmagi nad Posavci pošteno oddahnil. Olimpija je po prvem polčasu vodila le z 1:0, čeprav je imela tako veliko zrelih priložnosti, da je tesno vodstvo začudilo še trenerja Krškega.

''Pomembno je bilo zmagati. Vesel sem, da smo sezono končali brez domačega poraza. To je lep dosežek. Večino tekme smo igrali zelo dobro in lepo. Ravno takrat, ko je bilo najbolj treba. Bili smo neposredni, igrivi, kombinatorni. Imeli smo pravo energijo in pristop. Škoda je le, da smo zapravili veliko priložnosti,'' je izpostavil 40-letni Zagrebčan.

Podobno kot občinstvo v Stožicah je nekajkrat v drugem polčasu že pomislil, da bi se lahko ponovila videna zgodba, ko so tekmeci v zadnjih minutah izenačili in preprečili Olimpiji pot do zmage (kot letos proti Mariboru, Domžalah ali Rudarju). Strah je bil odveč. Navijači Olimpije so si lahko po drugem zadetku, tudi tega je dosegel Rok Kronaveter, pošteno oddahnili.

Kronaveter dela razliko na igrišču

Rok Kronaveter je v sredo dosegel oba zadetka za Olimpijo. Foto: Urban Urbanc/Sportida Na dvoboju s Krčani se je ponovno izpostavilo, kako pomembno vlogo pri Olimpiji uživa Kronaveter. Izkušeni zvezni igralec, ki je večino jesenskega dela zaradi zdravstvenih težav preskočil, je na zadnjih tekmah prevzel odgovornost in postal vlečni konj uspešnega niza, s katerim so se zmaji povsem približali naslovu.

''Zaradi tega sem stiskal pesti, da bi bil Krona (Rok Kronaveter, op. p.) čim prej zdrav. On je match-winner. S svojo kakovostjo in sposobnostmi za doseganje zadetkov dela razliko na igrišču. V zadnjem času smo imeli s tem težave. Potrebovali smo igralca, ki bi lahko dosegal zadetke,'' je nekdanji hrvaški reprezentant navdušen nad predstavami Mariborčana, ki pri Olimpiji nosi številko sedem.

V nedeljo brez popravnega izpita

Simon Rožman želi v nedeljo premagati Olimpijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Prvak bo torej odločen v zadnjem krogu, ko čaka Olimpijo gostovanje v Domžalah. V Športnem parku so v jesenskem delu, bilo je 3. decembra 2017, že ostali praznih rok. To je bil drugi poraz Bišćana kot trenerja v 1. SNL. In tudi zadnji. Od njega je minilo že več kot šest mesecev.

Domžalčani so namučili zmaje tudi letos v Stožicah in jim prekrižali načrte z izenačenjem v zadnji minuti (1:1), zato ne čudi velika previdnost Bišćana.

''Zelo zahtevno bo. Upam, da se tega zavedajo vsi moji igralci. Domžale so dobra ekipa. Nedavno bi morali premagati Maribor, a so dobili gol v sodnikovem podaljšku. V nedeljo se bo igrala specifična tekma, v kateri ne bomo imeli popravnega izpita. Smo pa v Mariboru pokazali, da znamo igrati pravi nogomet, zato me ne skrbi. Fantje so bili skozi vso sezono pravi. Verjamem, da bo tako tudi v nedeljo,'' je Bišćan prepričan, da bo Olimpija ostala konec tedna neporažena in prvenstveno sezono sklenila na najboljši možni način. Dodaten dokaz je prejel v soboto, ko je v navdušujočem derbiju premagal Maribor in vstopil v sedma nebesa.

... nato pa so si vsi skupaj dali duška z znamenito navijaško poskočnico @nkolimpija. Zmaji so od naslova oddaljeni le še točko v Domžalah! @SiolSPORTAL @PrvaLigaSi pic.twitter.com/jvcENDVSf1 — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 23, 2018

O spočitih Domžalah: Očitno moramo biti močnejši od vseh

Nogometaši v rumenem bodo imeli v nedeljo visok cilj. Simon Rožman sporoča, da želijo v zadnjem krogu premagati Olimpijo. Trener rumenih je na sredinem gostovanju v Kranju spočil skoraj celotno najboljšo enajsterico. Bišćana je to malce začudilo.

Olimpija bo sklenila sezono v Stožicah 30. maja s finalom pokala Slovenije. Foto: Urban Urbanc/Sportida

''Ne vem, zakaj so Domžale spočile igralce. Očitno moramo biti močnejši od vseh. S tem se ne smemo ubadati, ampak napraviti vse, da osvojimo prvenstvo,'' je napovedal Hrvat, veliki ljubljenec navijačev, ki je po srečanju požel najbolj glasen aplavz izmed vseh na štadionu. Po zelo pomembnem gostovanju v Domžalah se bo še enkrat predstavil občinstvu v Stožicah, saj bo sezono sklenil finale pokala Slovenije med Olimpijo in Aluminijem.

Trener Krškega: Olimpija bo prvak

Krško je po mnenju trenerja v prvem polčasu igralo preveč bojazljivo. Foto: Urban Urbanc/Sportida Krško vodi Alen Šćulac, ki je v bogati nogometni karieri nosil tudi dres Olimpije. Prepričan je, da bodo Ljubljančani v nedeljo kos nalogi v Domžalah in si zagotovili naslov. ''Olimpija je svojo kakovost pokazala že na derbiju v Mariboru. Je preveč kakovostna, da bi zakockala prednost na zadnji tekmi. Olimpija bo prvak,'' je napovedal nekdanji branilec, ki je s Krškim uresničil cilj in zadržal klub v prvi ligi.

Z izvedbo svojih varovancev v Stožicah ni bil najbolj zadovoljen. Igralcem je zameril, da niso spoštovali dogovora. ''V prvem delu smo bili zreli za tri, štiri gole, a jih na srečo nismo prejeli. Žal mi je, da so se moji fantje ustrašili tekmeca in ozračja na štadionu. Zaradi tega sem bil med polčasoma zelo jezen,'' je pojasnil Šćulac, ki bo v zadnjem krogu na svojem štadionu pričakal Celje.