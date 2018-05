Rožmanove besede, ki jih ne bodo veseli pri Olimpiji

Za srečanje 36. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Domžalami in Olimpijo vlada ogromno zanimanje. Štadion bo najverjetneje poln do zadnjega kotička, dogajanje pa bo pozorno spremljala vsa Slovenija. Tudi navijači Maribora, ki so v želji, da bi ubranili naslov prvaka, usodni tudi od rezultata Olimpije.

Domžale ne bodo odstopale od svoje vsebine

Simon Rožman je z Domžalami osvojil eno lovoriko. Lani je postal pokalni zmagovalec. V finalu je prekrižal načrte prav Olimpiji. Ji lahko v nedeljo prepreči še osvojitev naslova? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida ''Tekma bo nedvomno magnet za gledalce. Ne bomo odstopali od svoje vsebine, vsi vemo, kakšni si želimo biti,'' želi Simon Rožman nadaljevati obdobje, v katerem Domžale gojijo napadalno in všečno igro. Prinaša rezultate, saj bodo rumeni končali sezono na tretjem mestu, prinaša tudi zadetke.

Dosegli so jih 78. Več kot dva na tekmo, največ med vsemi v slovenskem prvenstvu. Maribor jih je v 35 nastopih dosegel 74, prvi kandidat za naslov, izbranci Igorja Bišćana, pa 60.

Tekma proti Olimpiji bo Domžalam po besedah trenerja Rožaman služila tudi kot priprava za Evropo. Za preizkus, kako se lahko zoperstavijo ekipi, ki ima največje možnosti za naslov prvaka.

Če bi zmaji v nedeljo v Športnem parku osvojili vsaj točko, bi si neodvisno od razpleta na dvoboju med Mariborom in Gorico zagotovili naslov prvaka, saj imajo v medsebojnih dvobojih z Mariborčani boljše razmerje, tako da bi kot prvi prečkali ciljno črto, tudi če bi večna tekmeca končala sezono z enakim številom točk.

Rožman spočil najboljše igralce Domžale so v predzadnjem krogu v sredo visoko v gosteh ugnale Triglav s 4:0, Rožman pa je spočil več kot polovico udarne enajsterice. Agim Ibraimi, Matija Širok in Zeni Husmani so ostali na klopi, Senijad Ibričić je odigral 30, Amedej Vetrih pa le 15 minut. Manjkala sta najboljši strelec Domžal Lovro Bizjak in novopečeni reprezentant Gaber Dobrovoljc, zaradi zdravstvenih težav za dvoboj nista kandidirala Andraž Kirm in Tilen Klemenčič. Vrhunci srečanja v Kranju: V polno so zadeli Jamajčan Shamar Nicholson ter trije mladinci, Denis Tubić, Adam Gnezda Čerin in Blaž Urh. V začetni enajsterici je debitiral mladi Emir Azemović. V nedeljo velja pričakovati bistveno močnejšo postavo Domžal, ki se želi od navijačev posloviti z odmevno zmago nad Olimpijo.

Cilj? Zmaga nad Olimpijo.

Zadnji derbi ljubljanske kotline se je končal brez zmagovalca. Domžale so v Stožicah izenačile v zadnjih minutah prek Lovra Bizjaka, ki v sredo ni kandidiral za tekmo v Kranju. Foto: Urban Urbanc/Sportida Na dvoboju zadnjega kroga v Domžalah ne bo manjkalo navijačev Olimpije, saj je pred Ljubljančani zgodovinska priložnost, da sezono 2017/18 kronajo z dvojno lovoriko. Lahko jim spodleti le v primeru, da na spektaklu ob Kamniški Bistrici ostanejo brez točk, Maribor pa izkoristi prednost domačega igrišča proti vrtnicam. V tem primeru bi se naslova državnega prvaka in že 15. zvezdice veselile vijolice.

''Pred polnim športnim parkom je naš cilj zmaga, s katero želimo na najboljši možen način skleniti sezono, ki nam je ponudila veliko zadovoljstva,'' je izpostavil cilj in izrazil namero, da se Domžalčani v nedeljo predstavijo v najboljši možni luči. To je sporočilo, ki ne bo všeč navijačem Olimpije, bo pa privabilo nasmeh na lica privržencev Maribora, saj bi lahko Domžale pomagale vijolicam pri zadnjem poskusu, kako na vrhu prehiteti zmaje.

Igrali bodo zase in ... oglednike močnih evropskih klubov

Agim Ibraimi in Matija Širok sta v sredo v Kranju počivala. Dvoboj sta spremljala s klopi za rezervne igralce. Foto: Žiga Zupan/Sportida Tega, kako pomembno bo srečanje v domžalskem športnem parku in kakšen vložek nosi za goste, se dobro zaveda strokovno vodstvo rumenih. Zagotavlja, da bodo Domžale igrale le zase. Ne za Maribor ali Olimpijo, ampak le zase in svoje navijače. ''Zunanji vplivi nas ne zanimajo, saj vedno igramo zgolj zase. S svojimi igrami sami sebe postavljamo na ogled močnejšim evropskim klubom, zato je jasno, da bomo želeli tudi tokrat gledalcem ponuditi kar največ,'' pojasnjuje Rožman.

Njegovim izbrancem, med njimi je tudi novopečeni članski reprezentant Gaber Dobrovoljc, tako v zadnjem nastopu ne bo primanjkovalo motivacije. Posebno poglavje bo vseeno Agim Ibraimi. Eden redkih nogometašev, ki je v 1. SNL igral tako za Olimpijo, Maribor in Domžale, je največje uspehe dosegal v vijoličastem dresu. Zato bo Makedonec s slovenskim potnim listom v nedeljo dvojno motiviran, da s soigralci pokvari načrte vodilnim zeleno-belim. Težko pričakovani derbi ljubljanske kotline se bo, tako kot tudi preostale tekme zadnjega kroga, začel v nedeljo ob 16. uri.