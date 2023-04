Velika nogometna imena del svetovalne skupine Uefe

Evropska nogometna zveza je ustanovila posebno svetovalno skupino, ki bo bdela nad pravili igre, sojenjem, koledarjem in drugimi pomembnimi vprašanji. V njej so legendarna nogometna in trenerska imena kot Gareth Southgate, Jose Mourinho, Rio Ferdinand in Zinedine Zidane, poroča The Times.

Spisek legend s tem ni končan. Sodelujejo tudi Rafa Benitez, Petr Čech ... Ta novoustanovljeni odbor, ki deluje kot svetovalni organ, bo vodil Hrvat Zvonimir Boban, sicer nogometni direktor pri Uefi. Prvič se bo sestal 24. aprila. Ena prva tematik bodo pravilo o igri z roko.

Novoustanovljena skupina se bo ukvarjala tudi z vprašanjem video sodnika (VAR), tekmovanji pod okriljem Uefe, sojenjem, pogoji za igralce, taktiko in razvojem mladih. Nekdanji velikani nogometa naj bi tako dobili neposredno vlogo pri spremembah, ki se jih lotevala Uefa in k temu dodali bogate in pomembne izkušnje. Nanj se gleda kot na platformo, ki nekdanjim elitnim igralcem in trenerjem daje močan glas, ki bo nato vplival na odločitve.

Člani novoustanovljene svetovalne skupine so še Carlo Ancelotti, Paolo Maldini, Fabio Capello, Javier Zanetti, Luis Figo, Philipp Lahm, Ronald Koeman, Michael Laudrup, Roberto Martinez, Predrag Mijatović, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, Juan Mata in Robbie Keane.

Tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin se veseli sodelovanja z novo skupino, a vidi tudi velike naloge, ki jo čakajo. Kot pravi, pa je prav prva že znana tematika, torej pravila okrog igre z roko, izjemnega pomena in potrebuje rešitev in ustrezne predloge čim prej. "S komer koli se pogovarjamo, teh pravil ne razume. To je zelo slabo za nogomet," je dejal Čeferin.

