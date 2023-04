Poseben dan za Aleksandra Čeferina

Tako kot prejšnji mesec Gianni Infantino na čelu Fife bo Aleksander Čeferin danes znova izvoljen za nov mandat predsednika Uefe. V začetku marca je namreč Infantino v Kigaliju podaljšal svojo vladavino kot predsednik Fife, ne da bi mu bilo sploh treba prešteti glasovnice. Bil je edini kandidat. Enak scenarij se bo danes zgodil v Lizboni, kjer ima Slovenec v prihodnjih dveh dneh prav tako zagotovljeno zmago še pred odprtjem glasovanja. Čeferin namreč nima niti enega protikandidata, zdaj pa bo eno od najmočnejših športnih organizacij na svetu vodil še do leta 2027, v obdobju, ko bo evropski nogomet doživel nekaj reform.

Petinpetdesetletni Aleksander Čeferin bo danes na kongresu Uefe znova izvoljen za tretji zaporedni štiriletni mandat. Nekdanji odvetnik je na čelo organa prišel leta 2016 po prisilnem umiku Michela Platinija, tega so zaradi finančnih zlorab izključili iz opravljanja nogometnih dejavnosti. Čeferin je v svojem prvem mandatu ob izvolitvi septembra leta 2016 prišel do zmage proti tekmecu Nizozemcu Michelu van Praagu. Zmagal je z udobno večino (42 glasov proti 13). Na drugem kongresu, tri leta pozneje, je bil brez protikandidata. Enak scenarij pa se bo zgodil tudi danes, ko bo začel nov mandat s polno podporo.

Čeferin s pokalom lige prvakov Foto: Guliverimage

Dogajanje v Lizboni se je začelo že v torek s sejo izvršnega odbora Uefe, ko so določili gostitelja za žensko EP 2025. Organizacijo je dobila Švica. Kongres pa se bo danes začel ob 10. uri po slovenskem času in končal predvidoma štiri ure pozneje. Ključne točke dnevnega reda so poročilo predsednika in izvršnega odbora ter Uefine administracije za 2021/22, finančno poročilo za 2021/22 ter proračun za 2023/24. Glavna točka pa bodo že omenjene volitve predsednika za nov štiriletni mandat. Ob tem bodo volili tudi izvršni odbor, v katerem bo najmanj ena ženska.

Miren prvi mandat, razburkan drugi

Čeferin je bil v svojem prvem mandatu večkrat pohvaljen zaradi vodenja, preglednosti in prizadevanj za izboljšanje finančne stabilnosti in konkurenčnosti evropskega nogometa. Bil je tudi glasen v svojem nasprotovanju ustanovitvi odcepljene evropske super lige, kar je videl kot grožnjo integriteti in solidarnosti evropskega nogometa.

A drugače je bilo v njegovem drugem mandatu, ki je bil zaznamovan z več izzivi in ​​kontroverznostmi, vključno s pandemijo koronavirusa, z nenehnim bojem proti rasizmu v nogometu in predlagano ustanovitvijo evropske superlige 12 elitnih klubov. Zadnji načrt je Čeferin odločno obsodil in ga označil za "sramoten in sebičen predlog", ki bi nepopravljivo škodoval športu. Zagrozil je tudi z izključitvijo vpletenih klubov iz tekmovanj Uefe in prepovedjo nastopa njihovih igralcev v mednarodnih tekmovanjih.

Lani je imel Čeferin veliko dela po finalu lige prvakov, ki je v Parizu zaradi nepripravljenosti organizatorjev povzročil pravi kaos. Foto: Reuters

Lani je ob zelo uspešnem in rekordnem ženskem evropskem prvenstvu v Angliji in drugih projektih bila ena od redkih temnejših pik finale lige prvakov med Realom Madridom in Liverpoolom v Parizu, ko so Uefi na čelu s Čeferinom očitali slabo organizacijo, potem ko je bilo v izgredih in incidentih poškodovanih več kot 230 ljudi, tekma se je začela z zamudo, po prvotnem obtoževanju in pripisovanju krivde navijačem Liverpoola je na koncu senca krivde padla na Uefo, da je ta nazadnje po preiskavi oškodovancem vrnila denar za finalne vstopnice.

A kljub vsem izzivom je Čeferin ostal zavezan svoji viziji narediti evropski nogomet bolj vključujoč, konkurenčen in finančno vzdržen. Sprožil je več pobud za podporo razvoju nogometa na množični ravni, spodbujanje enakosti spolov v športu ter spodbujanje večje preglednosti in odgovornosti pri upravljanju nogometnih klubov in zvez. V prihodnjem obdobju bo nova večja prelomnica v evropskem nogometu leto 2024, ko bodo uvedli pomembne spremembe. Tudi zaradi silnih milijard evrov, ki jih je klubom obljubljala – v določeni meri še vedno aktivna – superliga. Uefa se je odzvala s spremembami najmočnejšega klubskega tekmovanja, lige prvakov. Ta se bo z 32 razširila na 36 klubov in s 125 na 189 tekem. Nov format tekmovanj bo stopil v veljavo v sezoni 2024/25.

Ogromno sivih las je Slovencu povzročila tudi ustanovitev superlige aprila leta 2021. Foto: Guliverimage

Kako naprej?

Dosedanje udarce je slovenski pravnik tako prenesel brez prask. Toda v novem mandatu ga čakajo še nekateri izzivi. Ob aferi Barcelone s sodniško organizacijo bodo na Uefi predvsem čakali na končno odločitev evropskega sodišča o tožbi snovalcev superlige proti krovnima nogometnima zvezama Uefi in Fifi zaradi, po njihovem mnenju, zlorabe monopolnega položaja. Primer pred sodiščem EU bo po mnenju poznavalcev oblikoval prihodnost evropskega nogometa. Nekateri tako vlečejo vzporednice s prelomnim primerom Bosman iz leta 1995, ki je z odpiranjem trga za čezmejne prestope močno oblikoval nogometno krajino v preteklih 25 letih.

"Imamo veliko ambicij, težko je našteti vse. Toda nogomet moramo obvarovati pred temi morskimi psi, ki plavajo okoli in se trudijo uničiti nogometno piramido," je v pogovoru z Garyjem Nevillom pred časom poudaril Čeferin in dodal, da je pomembno vlaganje v infrastrukturo, ženski in mladinski nogomet. "Nogomet v Evropi se, kar zadeva infrastrukturo, razvija neverjetno. In to predvsem zaradi tega, ker dajemo denar nazaj zvezam in klubom." Kot je dejal, Uefa razdeli 97 odstotkov vseh prihodkov. "Vsi mislijo, da so glavni vir Uefinih prihodkov klubska tekmovanja. Ampak niso, to so reprezentančna tekmovanja. Razdelimo 97 odstotkov vseh prihodkov in ko rečejo, da ima Uefa visoke prihodke, vedno odvrnem, da bi rad imel še višje."

