PSG je predlagal znižanje Messijeve plače za četrtino. Da bi Argentinec privolil v zmanjšanje plače, pa je možnost sila majhna, nemška tiskovna agencija dpa povzema pisanje L'Equipe.

Po drugi strani je PSG zanesljivo zaznal vnovično zanimanje španske Barcelone, ki upa, da bo superzvezdnika spet pridobila nazaj kljub lastnim finančnim težavam.

Galtierju se trese stolček

Na zelo majavih nogah je tudi položaj trenerja PSG Christopha Galtierja po nedeljskem porazu proti Lyonu z 0:1, kar je zaostrilo boj za naslov francoskega prvaka.

Parižani so izgubili zadnji dve prvenstveni tekmi in imajo devet tekem pred koncem šest točk prednosti pred Lensom in Marseillom v francoski ligi.

Foto: Reuters

L'Equipe je poročal, da se bo moral Messi dogovoriti o znižanju plače, da bo ostal v Parizu tudi po 30. juniju, ko mu bo potekla zdajšnja pogodba.

Zniževanje stroškov

Messi bo 24. junija dopolnil 36 let. Znižanje plače naj ne bi bilo povezano z Messijevo starostjo, temveč mora PSG zmanjšati stroške za plače, da bi izpolnjeval finančna pravila Evropske nogometne zveze.

Navijači PSG so v nedeljo na Parku princev žvižgali, ko se je med objavo postave na zaslonu pojavil Messijev obraz. Prav to, da so navijači obrnili hrbet Messiju, naj bi bil po poročanju L'Equipe še dodaten razlog, da so več tednov trajajoča pogajanja za podaljšanje pogodbe z Argentincem neučinkovita in možnosti za dogovor vse manjše.

Foto: Reuters

Če pogodbe ne bodo podaljšali, bo lahko kapetan svetovnih prvakov iz Argentine kot prost igralec zapustil francoski klub, v katerega je poleti 2021 prišel iz Barcelone. Razlog za odhod iz katalonskega ponosa so bile finančne težave kluba.

Kot poroča L'Equipe, sta se Messijev oče in menedžer Jorge ter predsednik PSG šejk Naser al Helajfi sicer lani med svetovnim prvenstvom v Katarju načelno dogovorila o pogojih, po katerih bo argentinski zvezdnik ostal pri PSG še eno sezono.

Messi je za Paris Saint-Germain doslej dosegel 29 golov v 67 nastopih.