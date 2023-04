Navijači PSG obrnili hrbet Messiju

Ko so pred nedeljsko tekmo francoskega prvenstva med PSG in Lyonom napovedali njegovo ime, je sledil koncert žvižgov. Na njih Lionel Messi ni navajen, zlasti na domačih tekmah. Navijači PSG so ga sprva oboževali, njegov prihod so doživeli kot odrešitev. Kot simbol uresničitve največjih sanj, da bi lahko bogati klub iz francoske prestolnice končno stopil tudi na evropski prestol. Cilj pa je ostal neizpolnjen. Vedno je nekaj zmanjkalo do popolne idile.

Ko je leta 2021 prišel v Pariz, je navijače PSG spravil v evforijo. Foto: Reuters

V prvi sezoni (2021/22) je sprva marljivo zadeval v ligi prvakov, a nato iz tekmovanja vseh tekmovanj tudi (pre)hitro izpadel, v domačem prvenstvu pa ni dosegel veliko zadetkov. PSG je vseeno postal prvak, navijači so ostali potrpežljivi. Verjeli so, da bo v naslednji sezoni (2022/23) drugače. Začelo se je bolje. Messi je dosegal več zadetkov, izstopal pri asistencah. PSG si je v prvenstvu priigral visoko prednost, dobro mu je kazalo tudi v Evropi.

Po izpadu iz lige prvakov se je začelo trpljenje

Messi je evropsko pot s Parižani končal že v osmini finala lige prvakov. Foto: Guliverimage Ko je 35-letni Argentinec konec prejšnjega leta na SP 2022 uresničil otroške sanje, postal svetovni prvak in bil izbran za najboljšega igralca turnirja, so se pričakovanja navijačev PSG še povečala. Lovorike so deževale, Messi je bil izbran za najboljšega v številnih izborih.

Messijeva zvezda je znova žarela v podobni luči kot pred leti, ko je serijsko tresel mreže in navduševal v dresu Barcelone. Potem pa je napočil čas za osmino finala lige prvakov. PSG je na žrebu izvlekel enega najtežjih tekmecev, Bayern. Bavarci so se izkazali za previsoko oviro, začele so se težave. PSG, čeprav je računal na osrednja junaka finala SP v Katarju, poleg Messija je bil tu še Kylian Mbappe, na dveh tekmah proti serijskemu nemškemu prvaku ni dosegel niti enega veljavnega zadetka.

Navijači PSG so izžvižgali Messija že na tretji zaporedni domači tekmi:

Otra vez pitos a Messi en el Parque de los Príncipes. La fractura con la grada es incuestionable a estas alturas de la temporada, acrecentada por los rumores de su posible vuelta a Barcelona.#Messi #PSG pic.twitter.com/H2E7rnl0RI — Dani Gil (@danigilopez) April 2, 2023

Sledilo je ogromno razočaranje, temperamentni navijači PSG so doumeli, da kljub atomskemu napadu ne bo uspeha niti v tej sezoni. Prav tako ne bo domače dvojne krone, v pokalu so izpadli proti Marseillu, kakor trenutno kaže v prvenstvu, pa še ni povsem odločeno niti o naslovu prvaka. Neymar je na seznamu poškodovanih igralcev, do konca pa je še devet krogov, dovolj, da bi se lahko zasledovalci ob slabšem nizu Parižanov vključili v boj za naslov. Po domačem porazu z Lyonom je prednost PSG pred Lensom in Marseillom skopnela na šest točk, v naslednjem krogu pa Parižane čaka vse prej kot lahko gostovanje pri Nici, ki ni izgubil vse od začetka leta.

Mbappeju ovacije, Messiju pa žvižgi

Lionel Messi je v nedeljo odigral vso tekmo proti Lyonu in ostal brez točk. Odkar je oblekel dres PSG, je zbral 67 nastopov in dosegel 29 zadetkov. Foto: Reuters Ne boli pa le domači poraz z Lyonom, ki v tej sezoni kljub številnim zvenečim okrepitvam sploh ne spada med najboljše v francoskem prvenstvu, ampak tudi odnos navijačev do Messija. Nogometaša, ki ga Argentinci častijo kot božanstvo, so vzeli na piko. Ni prvič, da so ga izžvižgali, s tem pa delili razočaranje, saj so od njega pričakovali več. Zlasti na tekmah, ki prinašajo največje vložke, to pa je zagotovo liga prvakov.

Messiju so namenili koncert žvižgov že na tretji zaporedni domači tekmi. Ljubezni ni več, Messija pa lahko še bolj boli, da Mbappe ostaja ljubljenec občinstva. Njemu namenjajo aplavz, ovacije, Messiju pa žvižge. Po koncu sezone, ko kapetanu svetovnih prvakov poteče pogodba s Parižani, je tako vse bolj verjetna selitev.

Navijači PSG so vse bolj nezadovoljni s tem, kar Messi ponuja v dresu pariškega kluba. Foto: Reuters

Veliko se govori o možnosti, da bi se vrnil na Camp Nou, kjer ga zelo spoštujejo. Tam bi ga obravnavali povsem drugače. Zaradi teh govoric je razočaranje navijačev PSG še toliko večje. Javno povezovanje s katalonskim velikanom, ki ga je v solzah zapustil leta 2021, z njim pa osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, Messiju zagotovo ni naredilo usluge, kar zadeva priljubljenost v Parizu.

Del občinstva v Franciji obsoja žvižge, ki mu jih v zadnjem obdobju namenja osrednja navijaška skupina. Tako je bilo pred tekmo z Lyonom ob koncertu žvižgov z druge strani stadiona zaslišati tudi glasove podpore "Messi, Messi", a ostaja veliko vprašanje, ali bo za mnoge najboljši nogometaš na svetu zaradi tega pomislil na možnost podaljšanja pogodbe z bogatim francoskim klubom.

Henry svetuje Messiju, naj se vrne na Camp Nou

Lyonu je na Parku princev zagotovil zmago 20-letni Francoz Bradley Barcola (na fotografiji desno), ki je vstopil v igro namesto poškodovanega Amina Sarrja. Lyon bi lahko povedel že v prvem polčasu, a je Alexandre Lacazette zapravil 11-metrovko. Hrvat Dejan Lovren (levo) je s soigralci v obrambi ustavil zvezdniške napadalce PSG. Foto: Reuters Kje bi sedemkratni dobitnik zlate žoge lahko nadaljeval kariero? Če ne bo ostal v Parizu, je verjetna vrnitev v Barcelono. Sploh po nedavnih besedah podpredsednika katalonskega kluba Rafe Yusteja, ki je priznal, da je Barcelona v stiku z njegovimi zastopniki, a tudi dodal, kako veliko bi to pomenilo klubu. Da bi se Messi zaradi ljubezni do nogometa moral vrniti na Camp Nou, je prepričan nekdanji francoski nogometni zvezdnik Thierry Henry, ki je v preteklosti zabijal zadetke tudi v dresu Barcelone. Žvižge navijačev PSG, namenjene Messiju, je označil za sramoto.

Omenjajo pa se tudi druge možnosti. Na primer odhod iz Evrope in morebitno nadaljevanje v ligi MLS, kjer se zanj zanima "Beckhamov" Inter Miami, ali pa celo v Savdski Arabiji, kamor se je v začetku leta odpravil Cristiano Ronaldo.

"Težko razumem žvižge, namenjene njemu. Leo je igralec, ki nam daje veliko od začetka sezone. Je nogometni genij, sposoben je dostaviti pravo žogo, prispevati asistenco, doseči zadetek. Nikoli nisem pomislil na to, da bi ga poklical z igrišča," je dejal trener Christophe Galtier. Zvezni igralec Danilo Pereira opozarja, da si PSG še ni zagotovil francoskega naslova. "Moramo se zbuditi. Naslov še ni v naših rokah, čaka nas še veliko tekem. Moramo spremeniti kar nekaj stvari, ne le miselnost, a nisem tisti, ki bi moral govoriti, kaj je to," je dal 31-letni Portugalec med vrstnicami vedeti, da se moštvo spopada z določenimi težavami.

Lyon se je z zmago na Parku princev na lestvici povzpel na deveto mesto. Foto: Reuters

PSG je v koledarskem letu 2023 izgubil že osem tekem, od tega kar pet v prvenstvu. Trener Galtier se je po drugem zaporednem domačem porazu, pred tem je z 0:2 klonil pred Rennesom, znašel pod pritiskom.