Hrvat na klopi Marseilla očaran nad Mbappejem

V Franciji bi bilo vse drugo kot nov naslov PSG veliko presenečenje. Ker pa je bogati pariški klub nanizal nekaj neuspehov – po izpadu iz lige prvakov je recimo na Parku princev izgubil proti Rennesu (0:2), navijači pa so vzeli na zob argentinskega superzvezdnika Lionela Messija –, privrženci najbližjih zasledovalcev še verjamejo v drugačen scenarij.

Igor Tudor je prepričan, da je Kylian Mbappe v tem trenutku najboljši nogometaš na svetu. Foto: Reuters

Marseille se lahko z današnjo zmago vodilnim Parižanom približa na –4, a njegov trener Igor Tudor, pred več kot desetletjem pomočnik Edoarda Reje pri splitskem Hajduku, sporoča, da bo PSG zelo težko strmoglaviti s prestola. "Imajo Kyliana Mbappeja. Zelo spoštujem tudi Messija, zame najboljšega nogometaša v zgodovini, a je Mbappe v tem trenutku najboljši igralec na svetu. In ekipa PSG brez njega ni ista. Ko ga ni bilo, smo premagali PSG v pokalu," je opozoril Dalmatinec.

Kylian Mbappe je z 19 zadetki najboljši strelec francoskega prvenstva. Foto: Reuters

Ko je letos v derbiju francoskega prvenstva gostil PSG in je za goste nastopil tudi Mbappe, so se zmage veselili branilci naslova. Parižane v nedeljo čaka večerni derbi proti Lyonu, ki na lestvici zaseda šele deseto mesto. Če bo želel nastopiti v Evropi, se bo moral podvizati in začeti osvajati več točk. Za začetek že v nedeljo na Parku princev.

