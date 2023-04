"Zagotovo je zelo dober občutek. Če te podpre 55 zvez, to pomeni, da verjamejo vate, da mislijo, da si ti pravi, zato je to še večja odgovornost, da ne narediš kakšne napake, da jih ne razočaraš in tako naprej," je za STA po izvolitvi povedal Aleksander Čeferin. "Čudim se ljudem, ki so izvoljeni in proslavljajo svojo izvolitev. Proslavljati bi morali, ko končajo mandat, če so kaj naredili," je še povedal v svojem slogu in glede svojih volivcev dodal: "Upam, da bodo zadovoljni čez štiri leta."

Čeferin stremi k omejitvi plačne mase v nogometu

Za nov mandat si je zaželel predvsem to, da ne bi več živeli v letih krize. "Vojna v Ukrajini ostaja za zdaj, to je problem tudi športa in družbe. Upam, da se bo ta nora vojna čim prej končala," je začel s prvim izzivom. "Potem bomo morali veliko narediti za vzdržnost klubov. Nekateri so z neracionalnimi porabami ogrozili klube v tolikšni meri, da so ti na kolenih. Nova pravila bodo dovoljevala, da boš porabil največ 70 odstotkov vseh svojih dohodkov za plače in transferje, kar je prvi korak k še močnejšim omejitvam," je o drugem izzivu povedal Čeferin. "Če se bomo dogovorili z organi Evropske unije, potem bo prej ali slej treba razmišljati o omejitvi plačne mase oziroma nekakšnem 'salary capu', da ustavimo to inflacijo."

Mijatović: Sodelovanje z Uefo in Čeferinom ne more biti boljše

Aleksander Čeferin in Radenko Mijatović Foto: Vid Ponikvar "Boljšega sodelovanja v prihodnje na more biti, ker je na zelo visoki ravni. Predsednik je vedno na voljo za karkoli potrebujeta slovenska zveza ali slovenski nogomet. Želimo si, da gre samo tako naprej in v to ne dvomim," pa je po izvolitvi Čeferina dejal predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović. Že več kot pol leta nazaj je bilo jasno, da ima Čeferin podporo vseh članic. Nekaj razlogov za takšno podporo je nanizal predsednik NZS. "Mislim, da je k temu botrovalo predvsem delo v preteklih šestih letih, ko je bilo narejenega ogromno. Uefa se je velikokrat znašla na razpotjih, vse odločitve pa so bile pravilno usmerjene in v dobro nogometa."

"Šlo je za veliko ključnih zadev, predvsem reakcija in izpeljava tekmovanj v času covida-19, modeliranje evropskih tekmovanj, uvedba lige narodov, konferenčne lige, preprečitev superlige, ker bi bila ta zelo škodljiva za evropski in svetovni nogomet vsaj po mnenju večine. V to sodi tudi redistribucija prihodkov, ki jih Uefa skoraj v celoti vrača v nogomet," je naštel prvi mož NZS.

Aleksander Čeferin Foto: Guliver Image Tudi ta, tako kot vse članice, dobiva od Uefe kar znatna sredstva iz programa Hattrick, ki bo v naslednjih štirih letih vsaki zvezi prinesel po 17 milijonov evrov. "To je izjemno za infrastrukturo, izobraževanje, vzgojo, izvajanje programov in drugo. To je pomembno tudi za pomoč klubom v težkih časih. Brez te solidarnosti bi majhne nacionalne zveze, teh pa je veliko, težko delovale. Tako pa kot Uefa vrača vse v nogomet, tako tudi NZS vse, kar dobi v programu Hattrick, redistributira v nogometne deležnike."

Ta je tudi optimist, da bodo reformirana evropska klubska tekmovanja, med drugim bo liga prvakov od 2024/25 dalje imela več tekem in več klubov, 36, tudi manjšim klubom dala možnosti za odmeven uspeh. "Ta model tekmovanja, ki bo rahlo moderniziran, vsem ponuja velike možnosti. Tudi predsednik Čeferin je v nagovoru povedal, da imamo v različnih evropskih tekmovanjih v končnici klube iz 17 različnih držav, tudi manjših. Veliko je zadev, ki omogočajo majhnim, da konkurirajo velikim," je še povedal Mijatović.