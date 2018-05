V Stožicah gorele bakle, navijači navdušili Bišćanovo četo #video

Navijaška skupina Green Dragons je v četrtek obiskala trening nogometašev Olimpije in jim pred največjim srečanjem sezone, sobotnim derbijem v Ljudskem vrtu, izkazala ogromno podporo. Izbrance Igorja Bišćana je na treningu pričakala s številnimi prižganimi baklami, ki so obkrožile štadion Stožice, nato pa je sledilo bučno navijanje. Nogometaši so bili navdušeni.

Nogometni tabor Olimpije je vedel, da jih bodo v četrtek obiskali navijači. Le redki pa so pričakovali tako veličasten prizor, ki so ga uzrli, ko so se odpravili na zelenico in jih je pričakala glasna pesem v podporo ljubljanskemu klubu, obenem pa se je rob tribun spremenil v krožni festival prižganih bakel.

''To je lepa gesta navijačev, ker so občutili, da je zelo pomembno, kako smo pred takšno tekmo vsi skupaj. Njihovo podporo čutimo že od prvega dneva. To bi lahko imelo za ekipo le pozitivne posledice,'' je še pred treningom povedal Igor Bišćan in se navijačem zahvalil za gesto, s katero so le še okrepili motivacijo nogometašem pred gostovanjem pri največjem tekmecu.

''Ni v navadi, da navijači prihajajo na treninge, je pa s psihološkega vidika še toliko lepše. To je lepa gesta. Vedno so nas pozitivno spremljali. Nikoli ni bilo težav. Tudi na zadnji tekmi (0:0 proti Ankaranu, ko so imeli navijači po tekmi za pripomniti nogometašem marsikaj kritičnega, nato pa je sledil velik aplavz v znak podpore, op. p.). Povsem jih razumem, ker hočejo, da zmagujemo. Nismo se pogovarjali o ničemer slabem. Na koncu so nam rekli, naj se ne obremenjujemo in da nam bodo stali ob strani konca,'' je na navijače Olimpije ponosen kapetan Branko Ilić, ki bo skušal v soboto skupaj s soigralci uresničiti veliko željo navijačev in v Ljudskem vrtu premagati Maribor.

Tako bi se Olimpiji odprla velika pot do novega naslova slovenskega prvaka. Če pa bi na Štajerskem ostali brez zmage, bi se njihove možnosti občutno zmanjšale, saj tri kroge pred koncem Prve lige Telekom Slovenije za vijolicami zaostajajo za eno točko.

Večni derbi bo v soboto ob 20.30, glavni sodnik bo Damir Skomina, Ljubljančane pa bo v Ljudskem vrtu bodrilo okrog 700 privržencev.

Foto: Marjan Žlogar