Bišćan pred največjo tekmo kariere razmišlja o spremembah

''Maribor je zahteven tekmec, a smo sposobni pretrgati negativne rezultate,'' je trener Olimpije Igor Bišćan poslal vijolicam sporočilo, da prihajajo njegovi izbranci v soboto po zmago. ''Popraviti moramo le učinkovitost. Vse drugo je na visoki ravni,'' dodaja kapetan zmajev Branko Ilić, ki je stežka prebolel veliko razočaranje proti Ankaranu (0:0).

Olimpija bo v sezoni 2017/18 naredila nekaj posebnega. Odkar je njen predsednik Milan Mandarić, se še ni pripetilo, da bi od prvega do zadnjega kroga vztrajala z istim trenerjem. O tem je lahko v prejšnji turbulentni sezoni zgolj sanjala. Nato je na trenerski stolček prišel Igor Bišćan. Tiho, ponižno, brez velikega pompa.

Po hitrem in bolečem evropskem izpadu je navijače vrnil v dobro voljo v prvenstvu in pokalu. Sredi spomladanskega dela je z veliko prednostjo pred Mariborom poskrbel za manjšo evforijo v nogometni Ljubljani, ki pa je po zadnjih remijih in dejstvu, da so vijolice na lestvici pred zmaji, splahnela.

Zdaj ima Hrvat priložnost, da izbrance vrne na slovenski prestol. Če bo v soboto v razprodanem Ljudskem vrtu premagal Maribor, bo Olimpija v sedmih nebesih. ''Brezpredmetno je opozarjati, kako pomembna tekma nas čaka. To je najpomembnejša za nas, odkar sem trener Olimpije. In tudi največja,'' je priznal, da v trenerski karieri še ni imel opravka s tekmo, ki bi nosila tako velik vložek.

Oduwa in Vombergar še nista povsem pripravljena

Nathan Oduwa bo v četrtek že najverjetneje lahko brez težav treniral z ekipo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida ''Maribor je zahteven tekmec, a smo sposobni pretrgati negativne rezultate,'' je samozavesten trener zeleno-belih, ki je po nekaj dnevih le prebolel nedeljsko razočaranje proti Ankaranu (0:0). Kar zadeva napad, ima pred izborom potnikov za Maribor nekaj težav.

Tako Nathan Oduwa kot Andres Vombergar, ki mu nagaja mišica, se ubadata z zdravstvenimi težavami. Na srečo trenerja Olimpija so manjše, tako da bi bila lahko že nared na četrtkovem treningu. Na treningu, ki bo minil v Stožicah, na njem pa bodo igralci deležni čustvenega obiska, saj jih bodo obiskali pripadniki navijaške skupine Green Dragons.

V Ljudskem vrtu bo v soboto na tekmi 34. kroga Prve lige Telekom Slovenije pesti za Olimpijo stiskalo 700 navijačev. Tristo na osrednji, 400 pa na severni tribuni, namenjeni najbolj bučnim gostujočim organiziranim navijačem.

Morebitnih sprememb noče razkrivati

Igor Bišćan obljublja navijačem, da Olimpija v Ljudskem vrtu ne bo pasivna. Foto: Urban Urbanc/Sportida Bišćan se zaveda, da Olimpija brez doseženega zadetka, v zadnjih devetih nastopih jih je dosegla le devet, kar znaša v povprečju le gol na tekmo, v Mariboru ne bo mogla uresničiti cilja.

''Doseči gol je nekaj najtežjega v nogometu. Moji fantje napravijo veliko dobrega, a tega ne kronajo z zadetki. V polno ne zadenejo tudi iz smrtnih priložnosti, kot jim radi rečete,'' je Zagrebčan spomnil na številne zapravljene priložnosti na zadnjih tekmah, vključno z zapravljenima kazenskima streloma. ''Moramo ostati pozitivni, si pripraviti priložnost, potem pa upati, da nam bo na pomoč priskočila tudi sreča ter da bomo dosegli gol.''

Zaradi tega razmišlja o nekaterih spremembah v igri v napadu, čeprav opozarja, da zaradi omejenosti na tem položaju nima veliko možnosti. ''Razmišljam o nekaterih spremembah,'' je zagotovil, a se je vzdržal konkretnejših informacij. Zadržal jih bo zase in za igralce, ter želel z njimi presenetiti Maribor.

''Ne bomo pasivni. Ne bomo čakali, da nam kaj pade pred noge. Treba bo vložiti veliko energije,'' trener Bišćan napoveduje, kako ne bo "ziheraške" igre, ampak bo tudi tvegal. Od časa do časa. ''Tudi na zadnjem derbiju smo dali gol, ko je naš levi branilec centriral, desni pa dal gol (Dino Štiglec in Mitch Apau, op. p.). Ne vem, ali je padlo veliko takšnih golov v veliko derbijih. Če to ni tveganje, ne vem, kaj je,'' je bil nekdanji hrvaški reprezentant kar malce užaljen, ko ga je doletelo vprašanje, ali bo v Ljudskem vrtu kaj tvegal.

"Ne bomo pa jurišali brezglavo proti golu Maribora, ampak se za poteze odločili, sodeč po dogajanju na igrišču,'' je pojasnil.

Kapetan Olimpije se ne obremenjuje z Mariborom

Kapetan Olimpije po nedeljskem remiju proti Ankaranu ni skrival razočaranja. Foto: Urban Urbanc/Sportida Maribor je v zadnjih krogih v napadu ravno tisto, kar je Olimpija v obrambi. Vijolice kraljujejo v napadu, ko pa jim ne gre in iščejo pot do zadetkov, kar se jim je zgodilo na zadnjih gostovanjih v Domžalah in Krškem, pa lahko odigrajo tekmo kar s štirimi napadalci. Kako takšno nevarnost doživlja obrambni steber Olimpije?

''Ne obremenjujemo se z Mariborom, ampak sami s sabo. S svojimi težavami z učinkovitostjo, moramo pokazati, da znamo zadevati. Nočemo ponavljati napak s prejšnjih tekem. Imamo igralce, ki znajo zatresti mrežo. Moramo živeti za teh 90 minut. Nič ne bi imel proti, če bi gol dosegli v 95. minuti in zmagali,'' razmišlja kapetan Olimpije Branko Ilić, ki je v karieri odigral že ničkoliko pomembnih derbijev.

Proti Ankaranu se mu ni izšlo. Bodo njegovi varovanci bolj strelsko učinkoviti v Ljudskem vrtu? Foto: Urban Urbanc/Sportida

''To je najpomembnejša tekma v sezoni. Po njej ne bo več popravnega izpita. To je tekma za šampione,'' se veseli izziva in dodaja, da si brez gostujoče zmage, ki jo Olimpija v Mariboru pogreša že skoraj tri leta, skoraj ne zasluži naslov. ''Vemo, da je nogomet zanimiva stvar in da je vse mogoče,'' poudarja nekdanji slovenski reprezentant, ki se bo v soboto pomeril s številnimi nekdanjimi reprezentančnimi soigralci. Jim bo po dvoboju čestital z dvignjeno glavo in veselim pogledom na vrh razpredelnice?