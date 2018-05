Zastrašujoč mariborski niz, ki ga Darko Milanič ne želi izpustiti iz rok

Pri Mariboru so danes še zadnjič pred sobotnim derbijem v razprodanem Ljudskem vrtu, na katerem bi se lahko z zmago nad Olimpijo povsem približali 15. prvenstveni lovoriki, ugoden izid za njih pa bi bil tudi remi, stopili pred novinarje. "Gremo po zmago!" pričakovano sporoča trener Darko Milanič.

Tri kroge pred koncem prvenstvene sezone 2017/18 je vroče, kot že dolgo ni bilo. Večna tekmeca na vrhu lestvice loči samo točka. Maribor, ki je imel s tekmo manj še pred nekaj tedni deset točk zaostanka za Olimpijo, je zdaj v prednosti. Pred Ljubljančane je skočil prav v zadnjem krogu, ko Olimpija v Stožicah ni zmogla premagati Ankarana.

To je Mariborčane malo nepričakovano postavilo v položaj, ko lahko tudi kalkulirajo. Še prejšnji teden se je zdelo, da bo štela samo zmaga, zdaj bi ugoden izid tudi remi. Toda pričakovano v Ljudskem vrtu, ki je bil razprodan skoraj teden pred začetkom derbija, kar se sicer ne dogaja, sporočajo, da ne bodo preračunljivi.

"Iz glav moramo izključiti vse kalkulacije in se obnašati tako, kot smo se do zdaj. To nas je postavilo v položaj, v katerem smo. Jasno je, da se nam s tem, ko imamo prednost, odpirajo tudi druge možnosti, a ne glede na vse bomo poskušali biti tak Maribor, kot znamo biti," pravi Darko Milanič.

Kaj Maribor in Olimpijo čaka do konca prvenstva?

Po derbiju bosta na sporedu še dva prvenstvena kroga. Mariborčane do konca sezone čaka še štajerski derbi in gostovanje pri Celju, potem pa v zadnjem krogu domača tekma z Gorico.



Olimpija bo v naslednjem krogu igrala doma proti Krškemu, prvenstveno sezono pa sklenila z izjemno zahtevnim gostovanjem, derbijem v Domžalah.



Če bosta ekipi ob koncu sezone na vrhu lestvice rezultatsko izenačeni, bo o prvaku odločala statistika medsebojnih tekem v prvenstvu v tej sezoni. Za zdaj je Maribor boljši, saj ima dva remija v Stožicah (1:1 in 0:0) in zmago v Mariboru z 1:0, a se to lahko v primeru zmage Olimpije na tokratnem derbiju spremeni.

Leteti po igrišču, a nikakor ne brezglavo

Trener Maribora lovi nov naslov. Foto: Morgan Kristan / Sportida "Leteti bomo morali po igrišču. Tako v obrambi kot tudi v napadu, a seveda ne brezglavo. Vse mora biti načrtovano. Moramo biti agresivni, tekaško razpoloženi. V zadnjih tekmah smo bili izredno živahni. Napadali smo in pokazali všečno igro. Zdaj želimo na tem graditi naprej," je še povedal trener Maribora, ki je v zadnjih desetih prvenstvenih krogih osemkrat zmagal in dvakrat remiziral.

Njegov rezultatski vzpon se je začel prav z remijem na zadnjem derbiju v Stožicah, ko je z golom Luke Zahovića v zaključku tekme prišel do remija z 1:1. Potem je nanizal sedem zmag, se z golom Marcosa Tavaresa rešil pred porazom na derbiju v Domžalah (prav tako 1:1) in v prejšnjem krogu zmagal še v Krškem.

"Pred nami je zelo pomembna tekma, v katero vstopamo iz super serije. Tudi tokrat se želimo predstaviti v dobri luči. Derbija se veselimo. Fantje bodo delovali kot uigrana in zmage željna ekipa," obljublja Milanič, ki se je zelo razveselil tudi izrednega zanimanja navijačev.

"Mislim, da se je to, da je bil derbi razprodan že en teden pred začetkom, zgodilo prvič. Čutimo podporo in energijo navijačev, kar je seveda dobrodošlo," pravi.

Na sodniški kriterij se je težko prilagoditi

Težav s sestavo ekipe nima veliko. Že dlje časa je poškodovan afriški branilec Kassim Doumbia, zraven ne bo niti romunskega vezista Alexandreja Cretuja, prav tako najverjetneje ne niti ofenzivnega vezista Damjana Boharja. Toda to so nogometaši, ki pri izjemnem nizu niso sodelovali, njihov izostanek za vijoličaste trenutno ne pomeni hendikepa.

"Na Olimpijo smo se pripravili tako, kot se na vsakega tekmeca. Zelo jo spoštujemo, ni pa nekih posebnosti. Jasno je, da smo odvisni samo od sebe, moramo pa biti pripravljeni na vse. Moramo odgovoriti na vse, kar bo Olimpija postavila pred nas," je še povedal Milanič, ki je zadovoljen, da bo na derbiju sodil najbolj znan slovenski nogometni sodnik Damir Skomina.

"V slovenski ligi je sodniški kriterij zelo različen, tako da se je težko pripravljati na tekme. Enkrat sodniki ne kaznujejo vlečenja, drugič piskajo ob vsakem kontaktu. Treba se je prilagajati. Upam, da bomo pametni in se ne bomo omejili z nespametnimi rumenimi kartoni, ki prav gotovo vplivajo na igralca in njegovo psiho. Na derbiju bo sodil odličen sodnik, tako da dvomov ne bi smelo biti," pravi Milanič, ki v prvenstvu na derbiju še ni izgubil, odkar se je pred nekaj več kot dvema letoma vrnil na klop Maribora.

Olimpija je Maribor nazadnje premagala avgusta 2015, ko je v Ljudskem vrtu blestel Ezekiel Henty. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Niz, ki traja že od šova Olimpije v Mariboru avgusta 2015

V pokalu je na štirih tekmah doživel dva poraza in proti Olimpiji iz tega tekmovanja izpadel tako v tej kot v prejšnji sezoni, v prvenstvu pa od devetih derbijev ni izgubil niti enega. Štirikrat je zmagal in petkrat remiziral. "Kar je bilo, je bilo. Zaradi tega ne moreš upati, da tudi tokrat ne boš izgubil. Je pa ta niz potrdilo, da smo se stvari lotili dobro," je povedal trener Maribora, ki v prvenstvu na derbijih ni izgubil že deset tekem. Pred Milaničevim prihodom je derbi preživel tudi takratni trener, Hrvat Krunoslav Jurčić, ki je novembra 2015 v Stožicah remiziral z 2:2.

Nazadnje je Olimpija na derbijih zmagala avgusta 2015, ko je na začetku šampionske sezone 2015/16 takratni trener Ljubljančanov Marijan Pušnik v Ljudskem vrtu ponižal Maribor in Anteja Šimundžo premagal s 3:0. To je bila tekma. v kateri sta blestela napadalca Olimpije, ki sta se pozneje bogato prodala v tujino. Nigerijec Ezekiel Henty je zabil dva gola, Andraž Šporar pa enega. "Verjamemo, da bomo nadaljevali pozitiven niz," je še dejal Milanič in napovedal nadaljevanje zastrašujočega niza.

Niz neporaženosti Maribora na prvenstvenih derbijih:

31. marec, 2018 (25. krog 2017/18):

Olimpija : Maribor 1:1 (0:0)

Apau 69.; Zahović 82.



17. november 2017 (16. krog 2017/18):

Maribor : Olimpija 1:0 (1:0)

Tavares 6.



27. avgust 2017 (7. krog 2017/18):

Olimpija : Maribor 0:0



29. april 2017 (31. krog 2016/17):

Olimpija : Maribor 0:0



25. februar 2017 (22. krog 2016/17):

Maribor : Olimpija 1:0 (0:0)

Zahović 51.



15. oktober 2016 (13. krog 2016/17):

Olimpija : Maribor 1:3 (0:1)

Kronaveter 86.; Novaković 35., Pihler 49., Zahović 94.



8. avgust 2016 (4. krog 2016/17):

Maribor : Olimpija 1:1 (1:0)

Novaković 18.; Zajc 79.



7. maj 2016 (33. krog 2015/16):

Olimpija : Maribor 1:2 (1:0)

Kronaveter 19.; Novaković 80./11m, Tavares 93.



5. marec 2016 (24. krog 2015/16):

Maribor : Olimpija 0:0



21. november 2015 (15. krog 2015/16):

Olimpija : Maribor 2:2 (1:2)

Šporar 26., 92.; Bajde 7., Stojanović 21.