Razburljiva pot Ljubljančana, ki je v Mariboru spet v središču pozornosti

Amir Dervišević

Ljubljančan Amir Dervišević je bil odpisan in že od nekdaj pozabljen nogometaš Maribora, danes pa je eno izmed njegovih glavnih orožij in upov v lovu na 15. prvenstveno lovoriko, ki je v marsičem zaslužen za to, da ekipa Darka Milaniča v finiš prvenstva vstopa s prvega mesta. Od njega si v Ljudskem vrtu veliko obetajo tudi na sobotnem derbiju z Olimpijo.

Derbi 34. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Mariborom in Olimpijo bo v soboto ob 20.30 v Ljudskem vrtu.

Visokorasli vezist, nekdanji mladi reprezentant Slovenije, je nogometno pot začel pri Interblocku iz Ljubljane, od koder prihaja, in z njim nastopal v drugi ligi. Potem se je leta 2012 preselil v Krko, za katero je, prav tako v drugi ligi, v 23 nastopih zabil deset golov.

To je bilo dovolj, da ga je opazil Zlatko Zahović in ga leta 2013 pripeljal v Maribor. Tam naj bi naredil nov korak na poti do uveljavitve, a se to ni zgodilo. Po dveh sezonah in pol, v katerih je sicer dobival priložnosti, a se ni ustalil v enajsterici Maribora, je aprila 2016 počilo.

Klofuta, ki mu je spremenila življenje

V zadnjem času igra v življenjski formi. Foto: Vid Ponikvar Po sporu med športnim direktorjem in Agimom Ibraimijem je ob obisku navijačev Maribora, Viol, prejel klofuto in se znašel v središču pozornosti, iz vsega skupaj pa potegnil krajšo. Premeščen je bil najprej v B-ekipo Maribora in nato lani pozimi posojen v vrste drugoligaša Veržej, za katerega je v drugi polovici sezone 2016/17 odigral 11 prvenstvenih tekem in dosegel tri gole.

Zdelo se je, da le še čaka na iztek pogodbe, v kateri je bilo zapisano, da bo z Mariborom sodeloval do junija letos. Pred začetkom te sezone se je nekoliko presenetljivo spet priključil ekipi Darka Milaniča in treniral z Mariborom, a priložnosti za igro ni dočakal. Tri minute na eni izmed prvenstvenih tekem v prvi polovici sezone, v kateri so vijoličasti igrali tudi v ligi prvakov, so bile vse, kar je dobil.

Potem pa … Potem se je zgodba po filmsko zasukala v povsem drugo smer. Mladenič, ki je navijače v preteklosti jezil tudi z domnevno ne najbolj športnim življenjem, se je na treningih vse bolj trudil in prepričal tudi trenerja. Ko je na začetku spomladanskega dela sezone dobil priložnost na tekmah proti Aluminiju, Domžalam in Krškemu, se še ni zdelo, da bo to zgodba o uspehu. Mariborčani so namreč na teh treh tekmah osvojili vsega točko.

Vzpon in sobotni vrhunec v Krškem

Toda vse od zaostale tekme 20. kroga in zmage s 5:0 nad Triglavom v Kranju, ko se je znašel v začetni enajsterici in navdušil, mesta v začetni postavi Mariborčanov ni več izpustil. Vezist, čigar dobre igre so vmes v klubu nagradili s podaljšanjem pogodbe do leta 2020, je od takrat od prve minute igral na osmih tekmah v nizu, v tem času pa prispeval štiri podaje in dva gola.

Mojstrovina na sobotni tekmi v Krškem:

Amir Dervišević je s tem natančnim strelom načel mrežo Krškega 🚀#PLTS pic.twitter.com/PQZ4Jgb1kU — #PLTS (@PrvaLigaSi) May 12, 2018

Vrhunec je dočakal v prejšnjem krogu, ko je v soboto v Krškem strl odpor domače enajsterice in v 81. minuti s pravcatim evrogolom poskrbel za vodstvo gostov, ki so pozneje zmagali z 2:1 in, kot se je izkazalo dan pozneje, po nedeljskem spodrsljaju Ljubljančanov proti Ankaranu (0:0) na lestvici pred derbijem prehiteli Olimpijo.

Bil je zraven pri obeh ligah prvakov, a priložnosti ni dobil

Dervišević je za Maribor v nekaj manj kot petih letih odigral 78 tekem v vseh tekmovanjih in zabil sedem golov. V ligi prvakov, čeprav je (bil) v sezonah 2014/15 in 2017/18 njegov član, priložnosti ni dočakal.



V prvi slovenski ligi je do zdaj odigral 53 tekem in šestkrat zadel. V pokalu se je na 13 tekmah med strelce vpisal enkrat. V drugi ligi je v 40 nastopih dosegel 13 golov.



Za mlado reprezentanco je zbral osem nastopov, v najboljši selekciji Slovenije do 19 let pa tri.

Vesel, če lahko na tak način pomaga

"Vesel sem zadetka, a najbolj pomembno je, da smo osvojili tri točke. Izkazalo se je, da je v Krškem zelo težko zmagati, a smo ostali vztrajni, poskušali in na koncu tudi zmagali," je povedal Amir Dervišević, ki ima v igri Maribora veliko pomembnih zadolžitev. V zadnjem času namreč izvaja tudi prekinitve in je pri tem zelo uspešen.

"Ustreza mi, da sta mi trener in Mitja Pirih prepustila vlogo pri razporeditvi igralcev. Vesel sem, da izvajam prekinitve. Skušam se oddolžiti na najboljši način. Trudim se pomagati. Če smo lahko na tak način nevarnejši, je zadovoljstvo še večje," pravi 25-letni vezist, od katerega navijači veliko pričakujejo tudi na sobotnem derbiju v Ljudskem vrtu.

Do zdaj je odigral sedem derbijev. Z Mariborom je štirikrat zmagal, dvakrat remiziral in le enkrat izgubil. Foto: Vid Ponikvar

Tekma, za katero se živi. Je lahko sploh kaj lepšega?

Tekma proti Olimpiji, ena najtežje pričakovanih in pomembnih v zadnjem obdobju, je v Mariboru, ki v zadnje tri prvenstvene kroge vstopa s točko prednosti pred največjim tekmecem, tema pogovorov že ves teden in tako bo vse do sobote ob 20.30, ko bo najboljši slovenski sodnik Damir Skomina označil začetek tekme.

"Zdaj je na vrsti tisto, kar vsi komaj čakamo. Derbi, poln Ljudski vrt. Je lahko kaj lepšega? Ves čas smo verjeli, tudi ob vmesnem zaostanku, da lahko postanemo prvaki. O tem, s kakšnim motivom bomo šli na igrišče, ni treba niti govoriti. Se pa dobro zavedamo, da je pred nami zelo, zelo zahtevnih 90 minut, zato ostajamo pri svojem pravilu. Popolna zbranost, temeljite priprave na tekmo in naprej po naši poti," je večni derbi napovedal Dervišević.

Derbiji v sezoni 2017/18:

-31. marec 2018 (25. prvenstveni krog):

Olimpija : Maribor 1:1 (0:0)

Apau 69.; Zahović 82.



-29. november 2017 (povratna tekma četrtfinala pokala):

Maribor : Olimpija 1:1 (1:1)

Bajde 15.; Kronaveter 44.



-17. november 2017 (16. prvenstveni krog):

Maribor : Olimpija 1:0 (1:0)

Tavares 6.



-11. november 2017 (prva tekma četrtfinala pokala):

Olimpija : Maribor 3:0 (2:0)

Abass 11., Kapun 35., 90.



-27. avgust 2017 (7. prvenstveni krog):

Olimpija : Maribor 0:0