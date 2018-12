Uefa potrdila novost: VAR v ligi prvakov že v tej sezoni

Ob tem bodo VAR uporabili tudi v finalu evropske lige 2019 in na zaključnih turnirjih lige narodov, prav tako leta 2019. Videotehnologijo za pomoč sodnikom bodo uporabili tudi na zaključnem turnirju evropskega prvenstva do 21 let prihodnje leto. Kot je bilo določeno že na septembrskem zasedanju, bodo VAR imeli tudi v sezoni 2019/20 lige prvakov, in sicer od zadnjega kroga kvalifikacij dalje, prav tako pa bo na superpokalu 2019.

Uefa načrtuje tudi večjo uporabo te tehnologije na EP 2020, v evropski ligi 2020/21 in v finalu lige narodov 2021. "VAR smo pripravljeni uporabiti prej, kot je bilo načrtovano. Prepričani smo, da bo dobro vplival na naša tekmovanja, saj bo pomenil pomembno pomoč sodnikom in odpravil nepravilne odločitve," je dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

CONFIRMED: Video Assistant Referees (VAR) will be used in the @ChampionsLeague from the Round of 16 in Feb 2019 following successful technological testing and the training of referees over the last few months 📺#UEFAExCo pic.twitter.com/r3cOzjahUo