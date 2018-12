Slovenski klubi od 2021 večinoma v evropski ligi 2?

V zdajšnjem stanju bi pomenilo, da bi v evropski ligi 2 igralo kar nekaj uglednih klubov, denimo sedmouvrščeni iz španskega, angleškega, italijanskega in nemškega prvenstva. Glede na razplet prejšnje sezone bi tako v to tekmovanje padli med drugimi Sevilla, Burnley, Atalanta in Stuttgart.

V tem tekmovanju bi igrala tudi šestouvrščena ekipa iz francoske lige ter četrti in peti iz portugalskega prvenstva. Če bi gledali konec sezone 2017/18 v Sloveniji, bi z izjemo prvaka Olimpije v novem tekmovanju igrali Maribor, Domžale in velenjski Rudar.

Če bi novo tekmovanje zaživelo že v tej sezoni, bi Mariborčani nastopili v novoustanovljeni evropski ligi, ki še nima uradnega imena. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Trenutno prvih 15 mest po koeficientih zasedajo Španija, Anglija, Italija, Nemčija, Francija, Rusija, Portugalska, Belgija, Ukrajina, Turčija, Avstrija, Nizozemska, Danska, Grčija in Švica. Klubi lahko koeficiente dvignejo in posledično državo potisnejo višje na lestvici z uspešnimi nastopi v evropskih tekmovanjih.

Prve štiri države z lestvice bodo dale po enega predstavnika v zadnji kvalifikacijski krog, to bo šesto- ali sedmouvrščeni klub iz domače lige, odvisno o tega, kdo bo pokalni prvak. Peta država z lestvice bo prav tako dala enega predstavnika, države oziroma lige s šestega do 15. mesta pa bodo dale po dva kluba v kvalifikacijske kroge. Države od 16. do 55. mesta, pa bodo imele po tri predstavnike v kvalifikacijah.

Tekme bodo ob četrtkih

Dvoboji bodo potekali v četrtek, ki je rezerviran tudi za dvoboje lige Europa. Foto: Reuters Sicer pa bo v novem tekmovanju tekmovalo 32 klubov v skupinskem delu. Tam bo osem skupin s po štirimi klubi, po skupinskem delu bo sledila osmina finala, četrtfinale, polfinale in finale. Še pred osmino finala bo dodaten krog, v katerem bodo igrali drugouvrščeni klubi skupin iz druge evropske lige in tretjeuvrščeni iz evropske lige.

V novem tekmovanju bo tako skupaj 141 tekem v 15 igralnih tednih, tako kot v evropski ligi, v kateri zdaj sicer nastopa 48 klubov v skupinskem delu (po novem bo tudi tam 32 klubov). Zmagovalec tekmovanja si bo priboril pravico nastopanja v evropski ligi v naslednji sezoni.

Tekme tega tekmovanja bodo na sporedu ob četrtkih, tako kot evropska liga, le da bodo tekmam ob 18.55 in 21.00 dodali še en termin, in sicer 16.30. Tekme lige prvakov bodo še vedno ob torkih in sredah. Finalne tekme bodo v istem tednu, in sicer v sredo finale evropske lige 2, v četrtek finale evropske lige in v soboto finale lige prvakov.

Ime tekmovanja bo znano leta 2019

Novo tekmovanje zagotavlja, da bo v evropskih tekmovanjih zastopanih vsaj 34 držav (danes je minimum zagotovljenih 26) v skupinskih delih.

"Klubi so zahtevali večjo možnost rednejšega igranja v evropskih tekmovanjih. To smo zdaj dosegli s strateškim pristopom in v skladu z Uefinim ciljem po večji kakovosti in vključenosti v naših tekmovanjih," je pojasnil predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Uefa je po ligi narodov, ki je zaživela letos, predstavila še eno novost. Foto: Reuters

Izvršni odbor je tako potrdil format tekmovanja in dostopnost. Povečali so tudi finančne garancije za evropsko ligo in novo tekmovanje. Natančnejšo delitev prihodkov in solidarnostnega sistema ter tudi ime tekmovanja, sistem koeficientov in tržno strategijo bodo dokončali v prihodnjem letu.

Kot del tekmovalnega cikla 2021-2024 bo evropska liga potekala po enakem formatu, torej tudi z dodatnim krogom pred osmino finala med drugouvrščenimi iz evropske lige in tretjeuvrščenimi iz skupinskega dela lige prvakov. Sama liga prvakov pa ne bo doživela sprememb.