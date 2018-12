Čeferin predstavil novo tekmovanje Uefe, ki bo všeč slovenskim klubom

Kot je v sporočilu za javnost zapisala Uefa, bo v novem tekmovanju sodelovalo 32 ekip, ki bodo igrale po vzoru lige prvakov in evropske lige. Vse skupaj bo 141 tekem v 15 tednih. Zmagovalec nove lige bo dobil mesto v ligi prvakov v naslednji sezoni.

Tekme novega tekmovanja bodo na sporedu v četrtek, tako kot evropska liga. Novost bo, da bo nekaj tekem na sporedu že ob 16.30. Termin lige prvakov ostaja torek in sreda.

Zahteve klubov, da si povečajo možnosti sodelovanja

V tretjerazrednem klubskem tekmovanju na stari celini bo zastopanih vsaj 34 držav. Vse države članice bodo lahko sodelovale, je še pojasnila Uefa.

Ligi prvakov in ligi Europa se bo leta 2021 pridružilo še tretje tekmovanje pod okriljem Uefe. Foto: Guliver/Getty Images

"Novo klubsko tekmovanje Uefe bo še bolj vključujoče. Za več klubov bo več tekem, zastopanih bo več nogometnih zvez. Do tekmovanja smo prišli skupaj z odprtim dialogom z Evropskim združenjem klubov. Bile so zahteve vseh klubov, da si povečajo možnosti sodelovanja v evropskih tekmovanjih. Do tega smo prišli s strateškim pristopom in v skladu s cilji Uefe," je povedal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.