Tako bodo utišali objestne starše na nogometnih tekmah #video

Nogometna zveza Slovenija bo spomladi na otroških nogometnih obračunih uvedla kartončke za starše. Po besedah Rajka Korenta, nekdanjega nogometnega trenerja in vodje programa Nogomet za vse, kjer so zasnovali kartončke, je njihov namen umiriti objestne starše na navijaških tribunah in jih ozavestiti o pomenu fair-playa in pozitivne spodbude v nogometu.

Rajko Korent, nekdanji nogometni trener in vodja programa Nogomet za vse pri Nogometni zvezi Slovenije, ugotavlja, da stanje v Sloveniji ni tako alarmantno, se pa primeri, ko se nekateri starši na tekmah svojih otrok vedejo povsem neprimerno, še vedno dogajajo.

"Morda je razlog v nepoznavanju problematike, morda sami nimajo izkušnje s športom in ga razumejo predvsem skozi rezultate, zato jih šport preveč potegne vase in se odzovejo povsem nagonsko in navijaško," ugiba Korent.

Rajko Korent o navijaškem vzdušju na otroških nogometnih tekmah:

"V klubih morajo poleg vsebinske organizacije treningov poskrbeti tudi za ustrezno športno okolje. Prepogosto se dogaja, da je šport mladih kopija in skupek značilnosti odraslih, kar ne more biti. Šport za otroke mora biti prilagojen otrokom. V ospredju otroških tekem mora biti igra, in ne rezultat," opozarja. "Naša naloga je poskrbeti za to, da je tekmovalno okolje za otroke čim manj stresno, prav skozi igro se bodo največ naučili in najhitreje napredovali."



V mlajših selekcijah naj bo v ospredju igra, in ne rezultat:





Kako bo podeljevanje kartončkov za starše videti v praksi? V slovenskem primeru ne bo šlo za podeljevanje rdečih ali rumenih kartonov staršem, niti za izključevanje, ampak jim bodo pred tekmo izročili informativne kartončke, na katerih bo zapisana vloga staršev pri športu otrok, saj so prav oni tisti, ki ustvarjajo športno okolje otrok.



"Naša naloga je pričarati športno okolje, v katerem bodo lahko otroci brez prevelikega pritiska igrali. Oni bodo tako ali tako dali vse od sebe. Pomembno je, da zanje ustvarimo pozitivno vzdušje, v katerem bodo starši znali pozdraviti tudi dobre poteze nasprotnega moštva," poudarja Korent.

Kako pereča je v Sloveniji težava z objestnimi, preveč ambicioznimi in preveč agresivnimi starši?

Korent ocenjuje, da Slovenija glede vmešavanja ambicioznih staršev v trenersko delo in preveč burnih oziroma neprimernih odzivov na navijaških tribunah ne odstopa od evropskega povprečja. "Imamo podobne anomalije, kot jih imajo ostale evropske države, pri tem ne odstopamo niti v negativo niti pozitivo, je pa res, da tiste starše, ki so med navijanjem najglasnejši in se vedejo neprimerno, najhitreje opazimo, nato pa posplošujemo, kot da se to kar naprej dogaja. Res je, da je že en sam ekstremen primer starša ob zelenici preveč," opozarja Korent, ki se mu zdi ključno, da bi se tisti starši, ki so priča takim primerom, znali ustrezno odzvati. "Zato je toliko pomembneje, da jih informiramo. Če bodo izobraženi, bodo takega ekstremnega posameznika znali tudi sami utišati," je prepričan.

Več kot štirje odstotki Slovencev registrirani kot nogometaši



V Sloveniji je registriranih več kot 50 tisoč nogometašev, od tega med 28 in 30 tisoč mladih do 19 let. To je več kot štirje odstotki prebivalstva.

Korent poudarja tudi družbenoodgovorno vlogo trenerjev. "Zavedati se moramo, da 99 odstotkov registriranih nogometašev nogometa ne bo nikoli igralo za denar, kar pomeni, da ne bodo profesionalni nogometaši in da si bodo morali najti drug poklic. To pomeni, da jih trenerji vzgajamo za prihodnost," se svojega družbenega poslanstva, v katerem je tudi poudarek na telesnem gibanju v vseh življenjskih obdobjih, zaveda Korent.

V prispevku za Planet TV je beseda tekla tudi o veliki odgovornosti trenerjev najmlajših selekcij. "Njihova odgovornost je ogromna. K sreči imamo v Sloveniji zakonodajo, ki določa, da se z najmlajšimi lahko ukvarjajo zgolj trenerji z ustrezno izobrazbo oz. diplomo. V vodstvu kluba in pri starših je še ogromno rezerve," dodaja.