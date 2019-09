Stop rasizmu. Tri reprezentance ostale brez navijaške podpore.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krovna evropska nogometna zveza (Uefa) je danes izrekla disciplinske ukrepe trem nacionalnim zvezam zaradi rasističnega obnašanja navijačev na kvalifikacijskih tekmah za EP 2020. Na naslednjih domačih dvobojih bodo morale tako Madžarska, Slovaška in Romunija igrati pred praznimi tribunami.

Disciplinska komisija Uefe je kazni Madžarski in Slovaški izrekla zaradi dogodkov na njuni medsebojni tekmi 9. septembra. Obe sta dobili po eno tekmo prepovedi obiska navijačev, Madžari bodo pred praznimi tribunami igrali z Azerbajdžanom 13. oktobra, Slovaki pa proti Walesu 10. oktobra. Poleg tega bosta zvezi plačali še denarno kazen, madžarska 67.125 evrov, slovaška pa 20.000.

Romunski navijači pa so na tekmah s Španijo in Malto 5. in 8. septembra svoji zvezi prav tako povzročili težave zaradi neprimernega obnašanja. Kazen je prepoved za gledalce na eni tekmi, še na eni pa pogojno, če se bo takšno obnašanje ponavljalo v naslednjem letu. Brez gledalcev bo Romunija igrala proti Norveški 13. oktobra, plačati pa bo morala še 83.000 evrov globe.