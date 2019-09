Široka paleta zvezdnikov, ki jih bo Čeferin jutri pripeljal v Ljubljano

V torek bo Ljubljana v središču zanimanja evropskega nogometa. Izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefa) bo prvič, odkar je njen predsednik Aleksander Čeferin, sestankoval v slovenski prestolnici, v dopoldanskih urah pa bo živahno in slovesno na Trgu republike, kjer se bodo najmlajšim na igrišču pridružila številna znana imena svetovnega nogometa. Kdo bo obiskal Ljubljano in pomagal šolarjem?

Nogomet je sredstvo za izobraževalni, družbeni in športni razvoj, zato Uefa veliko vlaga v t. i. grassroots football – Nogomet za vse. S tem slehernemu zagotavlja možnost vključevanja, ne glede na starost, sposobnosti, narodnost, raso, veroizpoved ali spolno identiteto. Ključna prednost programa Nogomet za vse je omogočiti dostop do nogometa prav vsem, brez izjem.

Uefa začenja ''Nogomet v šolah''

Aleksander Čeferin bo v torek v Ljubljani vodil pomemben sestanek vodstva Uefe. Foto: Reuters Letos je evropska krovna zveza začela novo pobudo. Nogometni festival, ki se bo v torek odvijal v Ljubljani, bo zaznamoval uradni začetek programa Uefe ''Nogomet v šolah'', s katerim želi nogomet v obdobju med letoma 2020 in 2024 še bolj vključiti v šolski sistem. V torek se bo tako začel teden Uefe ''Nogomet za vse'', ki bo v sklopu Evropskega tedna športa potekal od 23. do 30. septembra.

Dogodek bo popestril festival amaterskega nogometa, na katerem bodo prisotne ekipe nadobudnih šolarjev iz Slovenije in njenih sosedskih držav (Avstrija, Hrvaška, Italija in Madžarska). Tekme, igrala se bo nogometna različica pet na pet, bodo odigrane na Trgu republike, v neposrednem središču Ljubljane. Udeležili se jih bodo tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin ter številni Uefini ambasadorji. To so Portugalec Luis Figo, Nemka Nadine Kessler, Francoz Florent Malouda in nekdanji slovenski nogometni as Milenko Ačimović. Kdo so torej Uefini ambasadorji?

Luis Figo (46 let, Portugalska)

Luis Figo je bil na začetku tega tisočletja najboljši nogometaš na svetu. Foto: Reuters Sloviti Portugalec je v zadnjih letih že večkrat gostoval v Sloveniji. Le kdo ga ne bi poznal? Je eden najboljših portugalskih nogometašev vseh časov, eden redkih zvezdnikov, ki je navduševal tako v dresu Barcelone kot tudi madridskega Reala, njegova selitev iz Katalonije v prestolnico Španije pa je leta 2000 poskrbela za neizmerno jezo navijačev Barcelone in nepozaben primer, ko je ob izvajanju kota proti njemu poletela odrezana svinjska glava. Igral je tudi za Sporting iz Lizbone in milanski Inter, v zadnjih letih pa je tesen sodelavec predsednika Uefe Aleksandra Čeferina. Veže ju prijateljstvo, imata podobne poglede na razvoj nogometa in poslanstvo evropske krovne zveze.

Leta 2000 je postal dobitnik zlate žoge, 2001 je bil najboljši igralec na svetu po izboru Fife. Osvojil je ogromno lovorik, z Realom je bil tudi evropski prvak (2002). Štirikrat je bil italijanski in španski prvak, s Portugalsko pa drugi na domačem Euru 2004.

Milenko Ačimović (42 let, Slovenija)

Milenko Ačimović se je med strelce vpisal tudi na SP 2002. Foto: Reuters Nekdanji slovenski reprezentant, član znamenite zlate Katančeve generacije, ki je zaslovela z uvrstitvijo in nastopom na EP 2000 ter SP 2002, pozneje pa tudi kapetan izbrane vrste. Poskrbel je za nič koliko nepozabnih zadetkov, najbolj pa ga je zaznamoval čarobni lob na tekmi dodatnih kvalifikacij proti Ukrajini (2:1), ko je premagal ukrajinskega vratarja skoraj s sredine igrišča.

Igral je za Ljubljano, Olimpijo, Crveno zvezdo, Tottenham, Lille in dunajsko Austrio, se vmes na kratko ustavil tudi v Savdski Arabiji, zaradi težav s kolenom pa je končal kariero leta 2010, pri 33 letih. Za Slovenijo je zbral 74 nastopov in dosegel kar 13 zadetkov, z Uefo pa tesno sodeluje v zadnjih letih, ko je reden gost na največjih dogodkih.

Nadine Kessler (31 let, Nemčija)

31-letna Nemka je nekoč spadala med najboljše nogometaši na svetu. Leta 2014 je prejela priznanje Fife za igralko leta, leto pred tem je z nemško reprezentanco postala svetovna prvakinja. Večkrat je osvojila nemško prvenstvo, trikrat je bila najboljša tudi v Evropi (s Potsdamom in Wolfsburgom).

Pred petimi leti sta bila po izboru Fife najboljša na svetu Portugalec Cristiano Ronaldo in Nemka Nadine Kessler. Foto: Reuters

Florent Malouda (39 let, Francija)

Florent Malouda je s Francijo zaigral v finalu SP 2006. Foto: Reuters Nekdanji francoski reprezentant, zvezdnik Lyona in Chelseaja, se je v zadnjih letih aktivne kariere odločil za igranje v Indiji, kjer je skrbel za promocijo nogometa v tej državi, dokončno pa se je poslovil od igrišč v Luksemburgu.

Zaigral je tudi v dresu Francoske Gvajane, kjer se je pred 39 leti tudi rodil. Največje uspehe je dosegel z galskimi petelini. Leta 2006 je nastopil v finalu SP 2006. Osvojil je ogromno klubskih lovorik. Z modrimi iz Londona je postal evropski prvak. Štirikrat je bil francoski, enkrat pa angleški prvak, trikrat pa je osvojil tudi pokal FA.

O odločitvah po 17. uri

Po dogodku, ki bo potekal na Trgu republike, se bo dogajanje preselilo v Hotel Intercontinental, kjer bo izvršni odbor Uefe odločal o številnih pomembnih zadevah, tudi gostiteljih največjih tekem, kar jih pozna klubski nogomet, finalnih obračunov lige prvakov. Zasedanje se bo začelo ob 13.30, končalo pa predvidoma ob 17. uri, nato pa bo predsednik Čeferin predstavil odločitve javnosti.

Aleksander Čeferin je postal predsednik Uefe pred tremi leti in devetimi dnevi (14. septembra 2016). Foto: Gorazd Jurkovič/STA