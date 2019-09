Uefa razkrila, o čem bo odločala v Ljubljani

Torek, 24. septembra, bo v Ljubljani potekal v znamenju velikega športnega dogodka, sestanka izvršnega odbora Uefe. Naznanil ga bo priložnostni nogometni turnir Grassroots Festival na Trgu republike, kjer se bodo v neposredni bližini središča Ljubljane predstavili šolarji iz Slovenije in njenih sosed (Avstrije, Hrvaške, Italije in Madžarske), dogajanje pa bodo popestrili številni nogometni zvezdniki. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin jih je v Slovenijo povabil že lani, ko so se v velikem številu udeležili dobrodelne prireditve v Biljah, tokrat pa bodo združili moči z mladimi nogometaši in se predstavili v Ljubljani.

Kje bodo finali lige prvakov?

Zadnji finale lige prvakov je bil pred nekaj meseci odigran v Madridu. Liverpool je v angleškem spopadu premagal Tottenham. Foto: Guliver/Getty Images Po turnirju se bo dogajanje preselilo v hotel InterContinental, kjer se bodo vodilni funkcionarji ene največjih športnih zvez na svetu odločali o številnih zadevah. Na dnevnem redu bo izbor gostiteljev različnih tekmovanj, ki potekajo pod okriljem Uefe. Med njimi je največjega zanimanja deležen finale lige prvakov.

Sklepno dejanje tekmovanja vseh tekmovanj bo v tej sezoni 30. maja 2020 v Istanbulu. Kje pa bodo finali v prihodnjih treh sezonah? To bo znano po sestanku v Ljubljani, saj se bo odločalo o gostiteljih finalnih srečanj lige prvakov 2021, 2022 in 2023. Hkrati bo sprejeta tudi odločitev o tem, kje bo leta 2021 finale evropske lige oziroma kdo bo na seznamu gostiteljev nasledil Gdansk, prizorišče finala lige Europa v tej sezoni. Izvršni odbor bo izbral tudi gostitelja evropskega superpokala v letu 2021, prvega po letu 2020, ki bo potekal na Zmajevem stadionu v Portu.

Liga prvakov velja za največji in najbolj donosen produkt Evropske nogometne zveze. Foto: Getty Images

Na prvem sestanku, ki bo potekal na tleh Slovenije, odkar je predsednik Uefe Čeferin, se bo odločalo tudi o gostitelju evropskega prvenstva v futsalu (2022) ter zaključnih prizorišč tekmovanja pod okriljem Uefe v konkurenci mlajših kategorij.

Izvršni odbor bo predstavil tudi potek in pravila dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020, v katerem bodo prihodnjo pomlad dobile prednost izbrane vrste, uspešnejše v ligi narodov, hkrati pa bo Uefa prižgala zeleno luč novemu štiriletnemu programu (2020–2024) nogometa v šolah. V Ljubljani se tako obeta sestanek, kakršnega še ni bilo, in bo zelo odmeval po svetu.