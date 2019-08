Čeferin razveselil najbolj zveste navijače

"Navijači so duša igre in tisti, ki sledijo svojim ekipam na gostujoče tekme, zato morajo imeti dostop do vstopnic za razumljivo ceno."

"Navijači so duša igre in tisti, ki sledijo svojim ekipam na gostujoče tekme, zato morajo imeti dostop do vstopnic za razumljivo ceno. Upoštevati moramo stroške, ki jih imajo že s samim potovanjem," je novost pokomentiral predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Številni navijači so se v zadnjih letih pritoževali nad visokimi cenami za vstopnice za tekme v gosteh. V prejšnji sezoni so pri Manchester Unitedu in Liverpoolu ujezili privržence Barcelone, ko so jim za vstopnice zaračunali 119 evrov.

"Z omejitvijo cene želimo zagotoviti, da bodo gostujoči navijači lahko potovali na tekme in bodo del atmosfere na stadionih," je še povedal Čeferin, ki verjame, da so vstopnice, ne glede na to, še vedno predrage.

