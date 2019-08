Bizaren govor Francoza, ki je dobil nagrado iz rok Čeferina

V četrtek so na gala prireditvi vzporedno z žrebom lige prvakov 2019/20 podeljevali nagrade najboljšim evropskim nogometašem, tudi letos pa so podelili predsedniško nagrado, ki jo pri Uefi od leta 1998 podeljujejo posameznikom za zasluge v razvoju nogometa. Letos je šla v roke Erica Cantonaja, nekoč nogometaša Manchester Uniteda in francoskega reprezentanta, pozneje pa tudi filmskega igralca in tudi človeka, ki je v javnosti pozornost zbujal s svojimi političnimi pogledi in s kritiko zdajšnje ureditve družbe.

Francoz, ki se ga mnogi pomnimo tudi po incidentu iz leta 1995, ko je kot član Manchester Uniteda s karate udarcem udaril enega izmed navijačev na tribunah in si prislužil osemmesečni suspenz, tudi tokrat ni razočaral. Na podelitvi je izstopal že z rdečo, ne povsem zapeto srajco, s košato brado in čepico na glavi, še veliko bolj pa z izjavami, s katerimi je postregel po tem, ko je iz rok Aleksandra Čeferina prejel prestižno nagrado, ki je šla lani v roke Angleža Davida Beckhama.

Francozu je nagrado podelil predsednik Uefe Aleksander Čeferin iz Grosupljega. Foto: Reuters

"Kmalu bomo nesmrtni, vojn pa bo vse več"

"Za bogove smo, kar so muhe za objestne dečke," je ob začudenih pogledih Virgila van Dijka, Lionela Messija in Cristiana Ronalda svoj nagovor, povsem drugačen od tistih "rad bi se zahvalil … In na koncu seveda tudi vam, navijačem!", začel Cantona in si izposodil citat iz znane drame Williama Shakespearja Kralj Lear.

"Kmalu bo znanost poskrbela, da bomo postali nesmrtni. Le nesreče, kriminal in vojne nas bodo lahko ubile. Kriminala in vojn pa bo vse več. Ljubim nogomet. Hvala," je še povedal 49-letni Francoz, ki se je s filozofskim govorom nastopil tudi pred več kot dvema desetletjema na novinarski konferenci po izreku hude kazni zaradi omenjenega incidenta iz leta 1995.

"Ko galebi sledijo mreži, je to zato, ker mislijo, da bodo v morje vrgli sardine," je povedal takrat in poskrbel za začudene poglede okoli sebe. Četrt stoletja je minilo skorajda, a Kralj Eric, kot so mu vzklikali navijači Manchester Uniteda, se očitno ni prav veliko spremenil …

Legendarne besede Erica Cantonaja iz leta 1995:

Vsi dobitniki predsedniške nagrade Uefa:

1998: Jacques Delors (Francija)

1999: nagrade niso podelili

2000: Guy Roux (Francija)

2001: Juan Santisteban (Španija)

2002: Bobby Robson (Anglija)

2003: Paolo Maldini (Italija)

2004: Ernie Walker (Škotska)

2005: Frank Rijkaard (Nizozemska)

2006: Wilfried Straub (Nemčija)

2007: Alfredo Di Stefano (Španija)

2008: Bobby Charlton (Anglija)

2009: Eusebio (Portugalska)

2010: Raymond Kopa (Francija)

2011: Gianni Rivera (Italija)

2012: Franz Beckenbauer (Nemčija)

2013: Johan Cruyff (Nizozemska)

2014: Josef Masopust (Češka)

2015: nagrade niso podelili

2016: nagrade niso podelili

2017: Francesco Totti (Italija)

2018: David Beckham (Anglija)

2019: Eric Cantona (Francija)