Nekdanji angleški reprezentant zaradi rasističnih komentarjev 32 tednov brez nogometa

Nekdanji angleški nogometni reprezentant in trener ekipe Newcastla do 23 let Peter Beardsley si je zaradi rasističnih komentarjev prislužil 32 tednov prepovedi udejstvovanja v vseh aktivnostih, povezanih z nogometom. V nogomet se bo lahko vrnil 29. aprila 2020.