Bayernov seznam poškodovanih vse daljši

Trener nemškega nogometnega velikana Niko Kovač ima pred sobotno prvenstveno tekmo proti Kölnu precej kadrovskih težav. Na seznamu poškodovanih so se Leonu Goretzki in Davidu Alabi pridružili Joshua Kimmich, Lucas Hernandez in Kingsley Coman.