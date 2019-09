Zidane razkril, kaj manjka Realu, Tuchel pozdravil odsotnost Neymarja

Atletico Jana Oblaka je za uvod v ligo prvakov gostil zvezdniški Juventus in izvlekel remi (2:2). Atletico je zaostajal že z 0:2, Oblaka sta v prvem delu drugega polčasa premagala Juan Cuadrado in Blaise Matuidi. Madridčane je med žive vrnil Stefan Savić, za izenačenje pa je v 90. minuti poskrbel Hector Herrera. Atleti so imeli pri zaostanku z 1:2 še eno priložnost, ko so v 83. minuti ob poskusu domačih nogometašev z roko v kazenskem prostoru igral Leonardo Bonucci, a je sodniška piščalka ostala nema.

"V zadnjem delu tekme bi se lahko zgodilo karkoli na obeh straneh in na srečo smo mi našli pot do gola. Pokazali smo kvaliteto izkušene ekipe, čeprav imamo letos mlajšo ekipo. Kljub vsemu se bo potrebno še veliko naučiti. Zadovoljen sem, ker nikoli nismo obupali. Vedno smo iskali nove in nove priložnosti za zadetek. Zaslužili smo si vsaj remi," je bil po tekmi zadovoljen strateg Atletov Diego Simeone.

Pese a la gran actuación de ayer, veía manos🖐🏽 de Bonucci?🤨 me parece normal que el Árbitro no lo vea, pero almenos revísalo...🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/mumeGAPglZ — lavozcolchonera (@davidal73508214) September 19, 2019

"Juventus ima po dolgem času novega trenerja, zato zagotovo potrebujejo še nekaj časa, da bodo prikazali takšne igre, kot si jih želijo. Juventus je vedno nevaren in nikoli ne odneha. S takšno zasedbo kot jo imajo letos, bi lahko osvojili ligo prvakov. Bomo videli, kaj se bo zgodilo," je tekmecem na dušo popihal Simeone.

Na drugi strani je bil po koncu tekme precej razočaran Maurizio Sarri. "Škoda je, da smo na koncu le remizirali, saj smo imeli tekmo v svojih rokah. Napredovati moramo v naši agresivnosti in biti ves čas pozorni. Občutek imam, da smo imeli potek tekme povsem v svojih rokah, tako da po tem remiju ostaja grenak priokus. A moramo ostati pozitivni. Prikazali smo dobro igro, energija je bila na pravem nivoju. Uspelo nam je dvakrat zadeti na stadionu Atletica, kar naši ekipi v preteklosti ni uspevalo pogosto. Iz te tekme lahko črpamo veliko," je prepričan nogometni strateg, ki je Chelsea v prejšnji sezoni popeljal do lovorike v ligi Evropa.

Jan Oblak je prejel dva gola, a se je na koncu veselil točke. Foto: Reuters

Odsotnost zvezdniške trojice pomagala Parižanom?

Največjemu presenečenju večera pa so bili prisotni gledalci v Parizu, kjer je oslabljeni PSG s kar 3:0 odpihnil Real Madrid. Madrid je gostoval na Parku princev pri močno oslabljenem PSG, za katerega niso mogli zaigrati Edinson Cavani, Kylian Mbappe (oba poškodovana) in Neymar (kazen). Po odsotnosti zvezdniških igralcev pa je naravnost zablestel Angel Di Maria. Angel Di Maria je proti svojim nekdanjim delodajalcem, za katere je igral od leta 2010 do 2014, je dosegel dva zadetka že v prvem polčasu.

Neymar je obračun z Realom spremljal iz tribun. Foto: Getty Images

"Mogoče nam je odsotnost Cavanija, Mbappeja in Neymarja koristila. Morda smo zaradi tega občutili manj pritiska, saj so se vsi spraševali, kako nam lahko uspe brez te trojice nogometašev," je prepričan Tuchel, ki se je razgovoril tudi o odhodu Neymarja iz kluba. Brazilski zvezdnik je tekmo na Parku princev spremljal iz tribun, saj je prestajal kazen, zaradi razburjanja nad sodniki po porazu z Manchester Unitedom v prejšnji sezoni, ko se je PSG poslovil od lige prvakov.

"Med nama z Neymarjem ni bilo nikoli težav. Vedno sva se spoštovala, zato mi ga kljub vsemu ni težko postaviti na igrišče. Do mene se je vedno obnašal profesionalno. Kot profesionalni športnik se mora zdaj osredotočiti na svojo nalogo in dati vse od sebe. Neymar je željan golov in zmag. Zagotovo mu zdaj nekaj časa ne bo lahko, saj so navijači nanj zelo jezni. A s tem se mora spoprijeti," je prepričan Tuchel.

Zidane pod plazom kritik

Zadovoljni Tuchel in razočarani Zidane. Foto: Reuters Za razliko od Nemca pa se pred njegovim trenerskim kolegom Zinedinom Zidanom težki dnevi. Po visokem porazu so se na Twitterju vsuli negativni komentarji nad nekdanjim francoskim nogometašem.

"Danes nas ni bilo na tekmi, že naš pristop je bil povsem napačen. Ponavadi si ustvarimo ogromno priložnosti in kljub temu, da smo danes dvakrat zadeli in sta bila gola razveljavljena, je bilo to veliko premalo. Ko zmagamo, zmagamo skupaj, in ko izgubimo je to krivda celotne ekipe. Parižani so bili veliko boljši v vseh elementih igre. Kar me najbolj jezi, je to, da smo igrali s premalo energije. Na takšni tekmi v takšnem tekmovanju je to nedopustno. Fantje si znajo ustvariti priložnosti za zadetek in to me ne skrbi. Skrbi me veliko pomanjkanje energije in želje na igrišču. Lahko igraš slabo, a če se boriš in pokažeš energijo, imaš takoj več možnosti za uspeh. Čudno je, ker si z igralci kot so Gareth Bale, Karim Benzema in Eden Hazard, nismo ustvarili veliko pravih priložnosti," je bil po tekmi razočaran Zidane, ki s svojo ekipo ne najde prave forme.

