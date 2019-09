Gianni Infantino: Ljudi, ki se tako obnašajo, je treba identificirati in vreči s stadionov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Atalanto čaka disciplinska kazen, potem ko je nekaj njenih navijačev glasno žvižgalo in z neprimernimi vzkliki oblegalo brazilskega branilca Fiorentine Dalberta.

Sodnik Daniele Orsato je sicer tekmo, ki se je končala z remijem 2:2 - v 84. minuti je za domačo ekipo zadel tudi Iličić -, vmes prekinil za približno tri minute. Napovedovalec na stadionu v Parmi, kjer gostuje Atalanta med prenovo stadiona v Bergamu, je po zvočnikih opozoril navijače, naj prekinejo zlorabo, sicer bo tekma nemudoma končana.

"Ljudi, ki se tako obnašajo, je treba identificirati in vreči s stadionov"

"Položaj v Italiji se glede rasizma ni izboljšal in je resna težava," je dejal prvi mož svetovnega nogometa za italijansko televizijo Rai 2.

"Ljudi, ki se tako obnašajo, je treba identificirati in vreči s stadionov, jim prepovedati vstop. Ljudje se morajo jasno zavedati, tako kot v Angliji, da bodo za takšno obnašanje kaznovani," je ostro dejal Infantino in dodal: "Ne smemo se bati obsojati rasistov. Proti temu se moramo boriti do konca."

Podobni incidenti so se to sezono v Italiji zgodili še v Cagliariju in Veroni.