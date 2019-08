Ameriška športnika protestirala proti rasizmu na vseameriških igrah

"Nekdo mora govoriti o teh stvareh, čeprav je zelo neprijetno govoriti o njih. Nekdo se mora zavzeti za vse krivice, ki se dogajajo v Združenih državah Amerike in ki jih predsednik le še poslabšuje," je Berry povedala za časnik USA Today.

"Preveč pomembno je, da bi bili tiho. Nekdo se mora oglasiti. Če bomo tiho, se ne bo nič naredilo in popravilo, nič se ne bo spremenilo," je še dodala 30-letnica.

Imboden pa je na Twitter zapisal, da je počaščen, da zastopa reprezentanco ZDA, a da je v državi vseeno veliko pomanjkljivosti, ki ga močno skrbijo. "Rasizem, nadzor nad orožjem, grdo ravnanje z imigranti in predsednik, ki širi sovraštvo, so na vrhu dolgega seznama," je zapisal Imboden.

"Odločil sem se, da danes na vrhu odra za zmagovalce žrtvujem ta trenutek in opozorim na težave, s katerimi se moramo soočiti," je sabljač dejal pozneje. Ob tem je pozval tudi druge, da uporabijo svojo moč za opozarjanje na težave in spodbujanje k spremembam.

We must call for change.

This week I am honored to represent Team USA at the Pan Am Games, taking home Gold and Bronze. My pride however has been cut short by the multiple shortcomings of the country I hold so dear to my heart. Racism, Gun Control, mistreatment of immigrants, pic.twitter.com/deCOKaHQI9