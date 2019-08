Junaštvo na londonski ulici je terjalo posledice. Zvezdnika Arsenala sta v težavah.

Zdaj je znanih več podrobnosti o primeru nogometašev Arsenala, Mesutu Özilu in Seadu Kolašincu, in tem, zakaj se nista znašla v kadru za današnjo prvenstveno tekmo proti Newcastle Unitedu. Junaštvo drugega izpred dveh tednov, ko se je pogumno postavil po robu dvema napadalcema, ki sta ju hotela oropati, je terjalo posledice. Nogometaša sta se, tako kot njuni družini, znašla v velikih težavah. Londonska policija je sicer aretirala dva osumljenca za napad.

Konec julija sta bila Mesut Özil in Sead Kolašinac v središču pozornosti, potem ko je po spletu zaokrožil posnetek poskusa ropa dveh zamaskiranih napadalcev, ki sta se mu zvezdnika Arsenala izognila predvsem po zaslugi drugega.

Bosanski branilec se je namreč junaško postavil po robu napadalcema in ju odgnal, tako da sta se kriminalca pognala v beg in ostala brez želenega plena.

Pogumno dejanje Seada Kolašinca izpred dveh tednov:

Takrat sta se Özil, ki na teden zasluži približno 350 tisoč evrov, in predvsem Kolašinac, čigar plača je približno polovico manjša, verjetno počutila kot velika zmagovalca, a zdaj obema zagotovo ni do smeha.

Potem ko so pri Arsenalu v petek zvečer sporočili, da nihče od njiju ne bo kandidiral za današnjo prvenstveno tekmo proti Newcastle Unitedu na St. James' Parku in bili zelo skrivnostni pri navajanju razloga, zakaj bo tako, je danes na dan pricurljalo precej več podrobnosti.

Po pisanju nekaterih angleških in tudi nemških medijev naj bi Özil in Kolašinac stopila na prste večji kriminalni združbi, ki se jima zdaj želi maščevati.

V četrtek je namreč londonska policija aretirala dva osumljenca, ki sta vohunila okoli Özilove hiše v Londonu, prav tako pa naj bi policisti dobili informacije, da zalezujejo tudi Kolašinca in njegovo družino.

Šlo je celo tako daleč, da sta Özilova in Kolašinčeva družina, tako kot oba nogometaša, pod 24-urno policijsko zaščito, soproga Kolašinca pa je, tako poroča angleški The Sun, odpotovala v Nemčijo in bo tam ostala do nadaljnjega.