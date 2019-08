Skrivnostno dogajanje okoli napadenih zvezdnikov buri duhove v Londonu

Sead Kolašinac in Mesut Özil sta živa in zdrava, a bosta iz skrivnostnih razlogov izpustila začetek sezone.

Londonski Arsenal bo novo sezono angleške premier lige začel v nedeljo z gostovanjem pri Newcastle Unitedu, a na tej tekmi ne bo mogel računati na Mesuta Özila in Seada Kolašinca. Nogometaša, ki sta bila pred dvema tednoma v središču pozornosti zaradi oboroženega napada nanju, sta zdrava, a za ekipo ne bosta kandidirala iz varnostnih razlogov, so sporočili iz londonskega kluba.

Pred dvema tednoma sta precej medijske pozornosti požela zvezdnika londonskega Arsenala, Mesut Özil, čigar avtomobil sta skušala ukrasti oborožena in za zdaj še neidentificirana napadalca, in Sead Kolašinac, ki je napadalca odgnal s pogumnim posredovanjem in si na Otoku, pa tudi drugod po svetu prislužil status junaka.

Od takrat je minilo že nekaj časa, Özil in Kolašinac sta izpustila dve pripravljalni tekmi Arsenala proti Lyonu in Angersu, nato pa v generalki pred začetkom nove sezone konec prejšnjega tedna zaigrala na tekmi proti Barceloni. Zdelo se je, da je incident pozabljen, a vse kaže, da ni. Iz Arsenala so namreč sporočili, da bosta oba nogometaša izpustila nedeljsko gostovanje na St. James' Parku, kjer bodo Londončani v prvem krogu nove sezone angleškega prvenstva gostovali pri Newcastle Unitedu.

Arsenal: Odločitev v dogovoru z igralcema

"Igralca ne bosta del ekipe za otvoritveno tekmo sezone zaradi nadaljnjih dogodkov, ki jih preiskuje polica. Dobro naših igralcev in njihovih družin je tisto, kar je v našem klubu vedno najpomembnejše. Tako smo se odločili po pogovorih z igralcema. Sodelujemo s policijo, igralcema in njunima družinama pa nudimo podporo. Veselimo se trenutka, ko se bosta nogometaša vrnila v ekipo in upamo, da se bo to zgodilo čim prej. Do takrat zadeve ne bomo več komentirali," so v izjavi za javnost sporočili pri Arsenalu, drugih informacij pa niso podal in s tem povzročili precej zmede pri navijačih Arsenala.

V Nemčiji rojeni reprezentant Bosne in Hercegovine in v Nemčiji rojeni nekdanji reprezentant Nemčije turških korenin sta v Londonu postala velika prijatelja. Foto: Getty Images

Se je zgodil nov incident?

Primera ne želi komentirati niti policija, tako da je dogajanje okoli 30-letnega Özila, sicer najbolje plačanega nogometaša Arsenala, katerega član je že sedmo leto, in štiri leta mlajšega Bosanca Kolašinca, ki je v London prišel pred dvema letoma, precej skrivnostno.

Glede primera, ki dviguje prah na Otoku, se v zadnjih dneh nista javila niti glavna akterja zgodbe, so se pa pojavila za zdaj še nepotrjena namigovanja, da sta bila oba (ali pa eden od njiju) spet žrtvi napada. Pri Arsenalu so sicer zapisala, da sta oba zdrava in nepoškodovana.