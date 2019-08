Korupcija, vohunjenje, provizije ... Je bilo za Katanca leto kaosa v Iraku dovolj?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz Iraka prihajajo vesti, da je selektor tamkajšnje nogometne reprezentance in nekdanji selektor Slovenije Srečko Katanec, okoli katerega se je v zadnjem letu dvignilo veliko prahu, že bivši. Pri iraški nogometni zvezi te informacije, ki se je razširila po zapisu njegovega agenta na enem izmed družabnih omrežij, za zdaj niso potrdili. Razplet naj bi bil znan v naslednjih dneh.

V Iraku je bilo v sredo konec zahodnoazijskega prvenstva, ki je bilo deveto po vrsti, v finalu pa je Bahrajn z 1:0 premagal Irak in prišel do naslova. Dan po porazu v finalu in le tri tedne pred začetkom azijskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022, ki jih bo Irak v začetku septembra začel prav s tekmo proti Bahrajnu, iz Iraka prihaja presenetljiva novica o tem, da lova na največje nogometno tekmovanje, ki je bilo njegov glavni cilj, zagotovo ne bo začel Srečko Katanec.

Izkušeni slovenski trener, ki je v Aziji pred leti že vodil Združene arabske emirate, naj bi se z Iračani razšel. Te informacije, ki je vsaj za zdaj v vodstvu tamkajšnje nogometne zveze še niso potrdili, so se v Iraku razširile, potem ko je Katančev zastopnik Nehrooz Dezhbod na enem izmed družabnih omrežij poskrbel za odmeven zapis o tem, da je Katanec svoje delo v Iraku končal, tako pa naj bi se zgodilo zaradi nenehnih peripetij znotraj in okoli tamkajšnje nogometne zveze, predvsem pa zaradi nenehnih napadov nanj oziroma Katanca.

Trener, ki je Slovenijo popeljal na dve veliki tekmovanji, je selektor Iraka postal 5. septembra lani. Foto: Reuters

Nikoli dokazane obtožbe o podkupovanju, provizijah, vohunjenju ...

Prav Dezhbod in verjetno predvsem dejstvo, da gre za državljana v Iraku osovraženega Irana, sta tudi poskrbela, da se je moral Katanec v zadnjem letu, odkar je sedel na klop tamkajšnje najboljše nogometne selekcije, v Iraku ubadati z marsičem. V kaosu, ki vlada v tamkajšnjem nogometu, se je moral tako lani braniti pred obtožbami, da za vpoklice določenih nogometašev dobiva provizijo.

Potem so se pojavile tudi informacije o tem, da je moral ob podpisu pogodbe pristati na to, da bo več kot polovico bojda 1,2 milijona evrov vredne letne plače razdelil med posrednike.

Najdlje pa so šli pri Katančevi opoziciji, v kateri so bili najglasnejši tudi nekateri iranski nogometni menedžerji, septembra lani, ko so nekateri trdili, da je Katančev zastopnik vohun Irana, ki iransko reprezentanco oskrbuje s pomembnimi informacijami pred azijskim pokalom, ki je bil januarja letos v Združenih arabskih emiratih, na njem pa sta bila Iran in Irak v isti predtekmovalni skupini. Mimogrede, tekma se je potem končala z remijem brez zadetkov, v nadaljnje tekmovanje pa sta napredovali obe reprezentanci.

Vse te obtožbe, ki niso bile nikoli dokazane in potrjene, je Katanec vseskozi zanikal.

Legendarni Brazilec Zico je na klopi Iraka med avgustom 2011 in novembrom 2012 zdržal 457 dni. Foto: Reuters

Selektorji Iraka padajo kot po tekočem traku

Ali so Katanca odstavili ali pa je odšel sam, če sploh je, za zdaj ni znano, lahko pa njegov za zdaj še nepotrjen odhod povežemo z razmerami, ki vladajo na iraški nogometni zvezi. V zadnjih desetih letih so namreč Iračani sodelovali s kar 13 selektorji (samo v zadnjih petih letih kar z osmimi), med drugim tudi z nekaj zelo znanimi imeni (Brazilec Zico, Srb Bora Milutinović …), a v vlogi iraškega selektorja nihče ni zdržal dlje kot leto in pol.

Katanec bo, kot vse kaže, selektor Iraka manj kot leto dni. Imenovan je bil septembra lani in Irak na januarskem azijskem pokalu popeljal do osmine finala, zdaj pa na zahodnoazijskem prvenstvu z njim prišel do finala.

Na klopi Iraka je sedel 18 tekem, se veselil devetih zmag, petkrat remiziral in bil poražen le štirikrat. Iraški navijači so bili Ljubljančanu kljub vsej negativni propagandi, usmerjeni proti njemu, precej naklonjeni. Po zapisih, ki jih je moč najti na tamkajšnjih forumih, se njegovega odhoda niti najmanj ne veselijo in so ob njem jezni na vodilne ljudi iraškega nogometa.

Navijači (in navijačice) Iraka na novo uvrstitev na svetovno prvenstvo čakajo že 33 let. Foto: Reuters

Irak začenja lov na SP, na katerega čaka že več kot 30 let

Iraško reprezentanco že naslednji mesec čaka začetek dolgih azijskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022. V prvi fazi skupinskega dela se bo Irak v skupini C meril z Bahrajnom, Hongkongom, Kambodžo in Iranom.

Irak se je do zdaj le enkrat uvrstil na svetovno prvenstvo, in sicer daljnega leta 1986, ko je nastopil na svetovnem prvenstvu v Mehiki, izgubil vse tri tekme v predtekmovanju in se hitro poslovil od tekmovanja.

Največji uspeh iraškega nogometa seže v leto 2007, ko so Iračani presenetljivo postali azijski prvaki. Dvakrat, v letih 1976 in 2015, so igrali v polfinalu azijskega pokala.

