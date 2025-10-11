V Iraku so od leta 2003 dalje odkrili več kot 40.000 ukradenih starodavnih artefaktov, od katerih so številne pretihotapili v tujino, med drugim v ZDA in Združeno kraljestvo, je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal tiskovni predstavnik iraškega ministrstva za kulturo Ahmed al Aljavi.

Kot je še dodal al Aljavi, iraška veleposlaništva aktivno sodelujejo pri iskanju ukradenih artefaktov, predvsem tistih, ki so jih organizirani tatovi ukradli z arheoloških najdišč.

"Naše ministrstvo ima poseben oddelek, ki spremlja te organizirane mreže tatov in s pomočjo učinkovitega mednarodnega sodelovanja sledi lokacijam pretihotapljenih predmetov," je še povedal.

4500 let stara skulptura kozoroga

Med predmeti, ki so se že vrnili v Irak, je posebno pozornost pritegnila nedavna vrnitev več kot 4500 let stare skulpture kozoroga. Med pomembni artefakti sta tudi glinena ploščica Gilgameša in sumerski zlati kipec kozoroga.

V Iraku se je plenjenje iraške kulturne dediščine okrepilo po vojaški invaziji pod vodstvom ZDA. V tem obdobju je iz Narodnega muzeja v Bagdadu in drugih spomeniških območij izginilo na tisoče artefaktov. Številni predmeti so bili uničeni tudi med vzponom Islamske države od leta 2014 dalje.