Keku ponagajala višja sila, zgodovinski dan za nekdanjega bisera Maribora

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je bil primoran zaradi zdravstvenih težav na seznamu vpoklicanih igralcev prečrtati tri igralce. Namesto Luke Zahovića, Jona Gorenca Stankovića in Benjamina Šeška so se izbrani vrsti pridružili Žan Celar, Blaž Vrhovec in Haris Vučkić. Celar, mladi napadalec Lugana, se bo tako prvič družil s članskimi reprezentanti.

Slovenska reprezentanca vstopa v sklepni del kvalifikacij za SP 2022. Po zadnjem nastopu, domačem porazu z Rusijo (1:2) je ostala dokončno brez možnosti za nastop na velikem tekmovanju, si bo pa skušala po dvobojih s Slovaško (11. novembra v Trnavi) in Ciprom (14. novembra v Ljubljani) zagotoviti tretje mesto v skupini. Višje ne more, saj sta vodilna položaja rezervirana za Rusijo in Hrvaško, ki bosta o tem, kdo se bo na spektakel v Katar uvrstil neposredno kot drugi zmagovalec skupine, najverjetneje odločala v zadnjem krogu na splitskem Poljudu.

Brez Zahovića, Gorenc Stankovića in Šeška

Benjamin Šeško je tako pozdravljal navijače na tekmi s Slovaško v Ljubljani. V gosteh se s Slovaško ne bo pomeril. Foto: Grega Valančič/Sportida Selektor Matjaž Kek je prejšnji teden na druženju s sedmo silo predstavil seznam, na katerem je bilo 25 igralcev. Dodal je, da bo najverjetneje seznam obogatil še s 26. kandidatom, s tistim, ki ga bo najbolj navdušil v zadnjem tednu. Višja sila pa mu je nato prekrižala načrte, saj je moral 60-letni Mariborčan menjati prvotni seznam.

Z njega so zaradi zdravstvenih težav odpadli trije igralci. Luka Zahović je okužen s koronavirusom in že v nedeljo ni kandidiral za prvenstveno tekmo Pogona na Poljskem, brez tekme pa je ostal tudi Jon Gorenc Stanković v Avstriji. Graški Sturm bi se moral pomeriti z Altachom, a je zaradi številnih primerov okužb igralcev s koronavirusom, bilo naj bi jih kar osem, dvoboj odpadel. Črno-beli iz Avstrije niso javili imena okuženih igralcev, slovenski reprezentant pa se že več dni nahaja v samoizolaciji. S seznama je odpadel tudi Benjamin Šeško. Biser slovenskega nogometa se je prejšnji teden vrnil na zelenico po nekajtedenski odsotnosti zaradi poškodbe mišice. Zaigral je v ligi prvakov proti Wolfsburgu, a so se vrnile bolečine v mišici, tako da je konec prejšnjega tedna preventivno preskočil dvoboj domačega prvenstva, ne bo pa ga tudi v reprezentanco, kjer se je prejšnji mesec na Malti razveselil krstnega zadetka.

Roma plačala Mariboru milijon evrov

Žan Celar se je dokazoval pri Romi, ki ga je nato posodila dvema drugoligašema. Foto: AS Roma Namesto Šeška bo v konkurenco v napadu skušal zaostriti Žan Celar, ki je s tem postal edini novinec na današnjem zboru reprezentance na Gorenjskem. Ob 16. uri bo opravil prvi trening s Kekovo zasedbo, selektorja pa je prepričal o (naknadnem) vpoklicu z dobrimi igrami za švicarski Luganu, pri katerem uspešno sodeluje s članskim reprezentantom Sandijem Lovrićem.

Celar je star 22 let, v preteklosti pa ga je dolgoletni športni direktor NK Maribor Zlatko Zahović označil za bisera slovenskega nogometa. Celar se je pridružil pripravam članske ekipe Maribora pri 16 letih, nato pa ga je pot kmalu popeljala v Italijo, kjer ga je kupila Roma in napolnila blagajno vijolic. Mariborčani so zanj prejeli milijon evrov. Pri sinovih volkulje ni dočakal resnejše priložnosti, tekmovalne izkušnje je nabiral v drugi ligi pri Citadelli in Cremoneseju, letos pa ga je odkupil Lugano, s katerim ima sklenjeno pogodbo do leta 2025. V tej sezoni je v Švici dosegel tri zadetke.

Haris Vučkić je lani blestel v ligi narodov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ko je Celar še branil barve Maribora, je sodeloval tudi z Blažem Vrhovcem, ki se vrača v slovensko reprezentanco, Kek pa je v izbrano vrsto vrnil tudi Harisa Vučkića, napadalca Rijeke, trenutno vodilnega hrvaškega prvoligaša, ki je lani blestel v ligi narodov in bil s petimi zadetki najboljši slovenski strelec.