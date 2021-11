Mojstrovina Slovenca v Atenah, ki igra v življenjski formi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni reprezentant Jasmin Kurtić navdušuje v Grčiji v dresu solunskega Paoka. V nedeljo je na gostovanju pri Panathinaikosu prispeval kar dva zadetka, črno-beli pa so zmagali s 3:1 in se utrdili na visokem tretjem mestu. Izkušeni Belokranjec je na dobri poti, da postavi strelski rekord, odkar se je pred desetimi leti podal v tujino.

Ko se je Jasmin Kurtić kot posojeni nogometaš Parme poleti odpravil v Grčijo in po desetih letih zapustil Apeninski polotok, je vstopil v novo okolje. V Solunu se je hitro znašel, v zadnjem obdobju pa navdušuje celo tako, da je najboljši klubski strelec v tej sezoni. V sedmih nastopih se je med strelce vpisal že štirikrat, od tega dvakrat v nedeljo, ko je v 9. krogu na gostovanju v Atenah pri slovitem Panathinaikosu dosegel dva zadetka.

Zadetek Jasmina Kurtića s prostega strela za 3:1:

V 85. minuti, ko je bil rezultat 1:1, je zadel z bele točke, nato pa v sedmi minuti sodnikovega podaljška po pravcati mojstrovini, izjemno odmerjenem prostem strelu, postavil končni rezultat 3:1.

PAOK na lestvici zaseda tretje mesto. Zaostaja le za Olympiakosom in Aekom, Kurtić pa je na dobri poti, da postavi strelski rekord. Odkar se dokazuje v tujini, je v eni sezoni do zdaj dosegel največ šest zadetkov. To se mu je primerilo dvakrat. Najprej v dresu Atalante (2016/17), nato pa še Spala (2018/19).

Slovaška mu ni bila usojena

Slovenska reprezentanca je dva kroga pred koncam ostala brez teoretičnih možnosti za SP 2022. Foto: Grega Valančič/Sportida Kurtić danes začenja priprave s slovensko reprezentanco na zadnji tekmi v kvalifikacijah za SP 2022. Kekovo četo čakata dvoboja s Slovaško in Ciprom, v četrtek pa selektor v Trnavi ne bo mogel računati na izkušenega Belokranjca, saj bo zaradi kazni rumenih kartonov dvoboj spremljal le s tribun. V kvalifikacijah za SP 2022 je prejel že štiri rumene kartone, usoda pa je hotela, da bo zaradi tega izpustil oba dvoboja proti Slovaški.

V zasedbi Matjaža Keka ga namreč ni bilo že v začetku septembra, ko se je dvoboj v Ljubljani končal brez zmagovalca (1:1). Kurtić bo prišel v poštev za sklepno dejanje kvalifikacij, domačo tekmo s Ciprom v Stožicah (14. novembra), ki se bo v nedeljo začela že ob 15. uri.

Izkušeni zvezni igralec je v državnem dresu zbral že 73 nastopov in dosegel dva zadetka. Od igralcev, ki so na aktualnem seznamu, ima več nastopov le njegov dobri prijatelj Josip Iličić (77), s katerim si je v Italiji delil slačilnico tako v Palermu kot tudi Firencah in Bergamu.