Z Oblakom ni hujšega, norih 7 minut 16-letnika v vrstah Barcelone

Za Atleticom Madridom je gostovanje, na katerega bi najraje pozabil. V San Sebastianu je namreč v soboto doživel prvi prvenstveni poraz sezone in oddal sploh prve točke, ob tem pa navijači Atletica trepetajo, kaj je z Janom Oblakom in predvsem za to, ali bo lahko slovenski vratar nastopil na sredini tekmi lige prvakov proti Juventusu. Škofjeločana je najprej v 59. minuti premagal mladi Norvežan Martin Odegaard, ki v San Sebastianu igra kot posojen nogometaš Real Madrida.

Tri minute za tem je slovenski reprezentant prejel še en zadetek, ko je po njegovi napaki zadel Nacho Monreal, ob tem pa našega vratarja z žogo zadel tudi v glavo in zdelo se je, da je Oblak za nekaj časa izgubil tudi zavest. Po tej akciji je bila tekma za nekaj časa prekinjena, potem pa je moral Oblak z igrišča. Zamenjal ga je rezervni vratar Adan. Takoj po tekmi so se javili iz Atletica in v sporočilu za javnost zapisali, da Oblak ni izgubil zavesti, je pa prejel močan udarec v glavo, zato so se gostje iz preventivnih razlogov odločili, da ga pokličejo z igrišča. Pozno zvečer se je prek Instagrama oglasil tudi Oblak. "Sem okej. Hvala za vsa sporočila," je sporočil in tudi on potrdil, da z njim ni hujšega.

Eden Hazard je debitiral za Real

Real Madrid je prišel do prve zmage sezone in doma s 3:2 odpravil Levante. Po prvem polčasu so Madridčani vodili že s 3:0, a na koncu trepetali za zmago. Na tej tekmi je za Real prvič v prvenstvu zaigral Eden Hazard, ki je poleti v Madrid prišel za sto milijonov evrov iz Chelseaja.

Eden Hazard je odigral prve minute v majici Reala na uradni tekmi. Foto: Reuters

V odsotnosti Messija v ospredje po 111 sekundah stopil 16-letnik

V derbiju kroga je Barcelona v soboto zvečer gostila Valencio, s katero je v prejšnji sezoni igrala v finalu pokala in izgubila. Pri Valencii so med tednom presenetljivo odpustili trenerja Marcelina, ki je netopirje popeljal tudi do četrtega mesta v prvenstvu in s tem lige prvakov, Barcelona pa je spet nastopila brez Lionela Messija. Argentinski super zvezdnik še ni okreval po poškodbi.

V njegovi odsotnosti sta vajeti v svoje roke vzela mlada Ansu Fati in Nigel de Jong, ki je letos poleti pompozno prišel iz amsterdamskega Ajaxa. Predvsem prvi, ki šteje komaj 16 let in je pred reprezentančnim premorom postal najmlajši strelec v zgodovini Kataloncev, ki je z drugim golom v majici katalonskega velikana in prvim na domačem štadionu Barcelono v vodstvo popeljal že po 111 sekundah igre.

Ansu Fati je imel že po sedmih minutah igre v svoji statistiki zapisan gol in asistenco. Foto: Reuters

V sedmi minuti se je ta super nadarjeni napadalec iz Gvineje Bissau izkazal še kot asistent za gol De Jonga, 22-letni nizozemski vezist je prišel do prvenca za Barcelono. Valencia je do konca polčasa uspela znižati na 1:2.

V drugem polčasu je za Barcelono zadel še branilec Gerard Pique, potem pa je po vstopu na igrišče dva gola zabil še rezervist Luis Suarez in poskrbel za visoko zmago prvakov s 5:2.

