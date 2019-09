Oblakovi po novo zmago in naskok na vrh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V španski la ligi se obeta pestra nedelja. Na delu bosta tudi oba velikana iz Madrida. Atletico Jana Oblaka bo ob 19. uri zmago in prvo mesto v prvenstvu lovil proti Eibarju, Real bo ob 21. uri gostoval pri Villarrealu.

Tretji krog španskega prvenstva sta vodilna Sevilla in Celta Vigo odprli z remijem (1:1). Brez zmagovalca se je končala tudi tekma med Osasuno in Barcelono, ki je z oslabljeno zasedbo, manjkalo je kar nekaj udarnih napadalcev (Lionel Messi, Luis Suarez in Ousmane Dembele), v razburljivem srečanju ostala brez zmage (2:2)

Komaj 16-letni Afričan Anssumane Fati, ki prihaja iz države Gvineja Bissau, je v soboto dosegel najpomembnejši zadetek kariere. V drugem nastopu v španskem prvenstvu je napadalec, ki ga je trener Ernesto Valverde zaradi ogromnih težav s poškodbami zvezdnikov v člansko zasedbo Barcelone preselil iz ekipe do 19 let, že dosegel zadetek. Na začetku drugega polčasa je na gostovanju pri Osasuni zamenjal Rafinho, nato pa se šest minut pozneje vpisal med strelce in izenačil na 1:1.

Junak Osasune je bil dvakratni strelec Roberto Torres. Foto: Reuters

S tem se je na večni lestvici povzpel na prvo mesto, saj je postal najmlajši strelec Barcelone v bogati klubski zgodovini. Fati se je na seznam strelcev vpisal pri 16 letih in 304 dneh, prejšnji rekorder Bojan Krkić pa je prvi zadetek za Katalonce dosegel s 17 leti in 53 dnevi.

Barcelona je nato po zadetku Brazilca Arthurja povedla z 2:1, a je Torres z drugim zadetkom, tokrat po strelu z bele točke, v 81. minuti izenačil na 2:2.

