Avtor:
R. P.

Petek,
12. 9. 2025,
14.01

Osveženo pred

11 minut

Real Sociedad Jan Oblak Jan Oblak Villarreal Athletic Bilbao Atletico Madrid Barcelona Real Madrid špansko prvenstvo

Petek, 12. 9. 2025, 14.01

11 minut

Špansko prvenstvo, 4. krog

Jan Oblak tega ni vajen

Avtor:
R. P.

Jan Oblak | Jan Oblak je na zadnjih petih tekmah, vštevši nastope za klub in reprezentanco, prejel kar devet zadetkov. V soboto ga čaka obračun proti tekmecu z najboljšim napadom v la ligi! | Foto Reuters

Jan Oblak je na zadnjih petih tekmah, vštevši nastope za klub in reprezentanco, prejel kar devet zadetkov. V soboto ga čaka obračun proti tekmecu z najboljšim napadom v la ligi!

Foto: Reuters

Na Pirenejskem polotoku se obeta pester nogometni konec tedna. Vodilni Real Madrid bo gostoval pri Real Sociedadu, do katerega goji simpatije trener belih baletnikov Xabi Alonso, Athletic Bilbao bo poskušal zadržati stoodstotni izkupiček tudi po baskovskem spopadu z Alavesom, Atletico Madrid bo z Janom Oblakom, ki ga kmalu čaka veličasten jubilej, proti izrazito neugodnemu Villarrealu napadal prvo zmago v tej sezoni, Barcelona pa bo zaradi zapletov pri prenovi stadiona in zasedenosti Montjuica v nedeljo gostila Valencio na objektu z zgolj šest tisoč sedeži. V uvodnem dejanju 4. kroga se bosta zvečer udarila Sevilla in Elche.

kvalifikacije za SP slovenska nogometna reprezentanca Jan Oblak Vanja Drkušić
Sportal Jan Oblak pošteno: Bili smo slabi, ni bila prava energija

Vinicius jr. je izpustil zadnjo reprezentančno akcijo Brazilije. | Foto: Reuters Vinicius jr. je izpustil zadnjo reprezentančno akcijo Brazilije. Foto: Reuters V španskem prvenstvu imata po treh krogih maksimalno število točk (devet) le še Real Madrid in Athletic Bilbao. Bele baletnike čaka v soboto zahtevno gostovanje v San Sebastianu.

Nekdanji trener Reala, zdaj pa brazilski selektor Carlo Ancelotti je madridskemu velikanu napravil uslugo, saj za zadnjo reprezentančno akcijo ni vpoklical Rodryga, Viniciusa in Eder Militaa. Ostali so v Evropi in tako ostali sveži za nove prvenstvene izzive. Alonso bo gostoval pri Real Sociedadu, ki ga obožuje. Zanj je kot igralec odigral več kot 120 tekem, pozneje pa je začel pri njem tudi trenersko kariero in tri leta vodil njegovo drugo ekipo.

Aymeric Laporte, ki je v bogati karieri največ lovorik osvajal za Manchester City, se vrača v Bilbao. | Foto: Reuters Aymeric Laporte, ki je v bogati karieri največ lovorik osvajal za Manchester City, se vrača v Bilbao. Foto: Reuters

Devet točk ima po treh krogih le še Athletic Bilbao, ki je v zaključku prestopnega roka sklenil veljaven dogovor z Aymericom Laportejem, kar je imenitna novica za navijače rdeče-belih. Athletica ne bo smel na štirih tekmah voditi kaznovani trener Ernesto Valverde, manjkal pa bo tudi mladi napadalec Nico Williams, ki se se je poškodoval v državnem dresu. Bilbao bo imel v baskovskem obračunu opravka z Alavesom.

Atletico nujno potrebuje zmago, Oblak pred jubilejem

Diego Simeone ni začel sezone 2025/26 po načrtih. | Foto: Reuters Diego Simeone ni začel sezone 2025/26 po načrtih. Foto: Reuters V soboto bo na delu tudi Atletico Madrid. Simeonejeva četa predstavlja razočaranje v tej sezoni. Na treh tekmah je osvojila le dve točki, na lestvici zaseda 17. mesto, tokrat pa prihaja v goste napadalno najbolj razigrana ekipa v la ligi. Villarreal je na krilih imenitnih strelcev (Nicolas Pepe, Ayoze Perez in Tajon Buchanan) v tej sezoni dosegel že osem zadetkov. Jana Oblaka tako ne čaka preprosto delo.

Škofjeločan z Atleticom lovi tako prvo zmago kot tudi svojo prvo tekmo brez prejetega gola. Na reprezentančnih tekmah s Švedsko in Švico jih je dobil kar pet, pred tem pa v uvodnih treh krogih španskega prvenstva še štiri. To pa je povprečje, ki – tako poudarja denimo Mundo Deportivo – ni podobno tistemu, s katerim šestkratni dobitnik priznanja zamora, s tem pa tudi rekorder izbora, ponavadi razvaja navijače.

Kapetan slovenske izbrane vrste bo tako v soboto na stadionu Metropolitano, ki bo leta 2027 gostil finale lige prvakov, pričakal rumeno podmornico. To bo njegova 499. tekma med vratnicama Atletica, v sredo pa ga čaka jubilejna 500. Obeta se atraktivno gostovanje v ligi prvakov, Oblak se bo z Atleticom mudil na Anfieldu, kjer je pred petimi leti že blestel in izločil Liverpool. Izkušeni Slovenec se bo tako na večni lestvici nogometašev Atletica z največ nastopi pridružil dvojici, ki se je že vpisala v klub 500. To sta kapetan Atletica Koke (686) in pa Adelardo (553).

Lamine Yamal bo v nedeljo nastopil na domači tekmi v la ligi pred zgolj šest tisoč navijači. | Foto: Reuters Lamine Yamal bo v nedeljo nastopil na domači tekmi v la ligi pred zgolj šest tisoč navijači. Foto: Reuters

Nedeljsko srečanje med Barcelono in Valencio bo presenetljivo potekalo zgolj pred šest tisoč gledalci. Zaradi zamaknjene vrnitve na prenovljeni Camp Nou ter dejstva, da je olimpijski stadion Montjuic v nedeljo zaradi koncerta Američana Posta Malona zaseden, bo dvoboj odigran na stadionu Johan Cruyff, na katerem sicer igrata redne tekmovalne tekme ženska zasedba Barcelone in B-ekipa.

Špansko prvenstvo, 4. krog:

Petek, 12. september:

Sobota, 13. september:

Nedelja, 14. september:

Ponedeljek, 15. september:

Lestvica:

Najboljši strelci :

3 – Buchanan (Villarreal), Liso (Getafe), Mbappe (Real)
2 – Milla (Espanyol), Mir (Elche), Pepe (Villarreal), Torres (Barcelona), Vinicius Junior (Real Madrid), Yamal (Barcelona)
...

Camp Nou
Sportal Barcelona proti Valencii na stadionu s 6000 sedeži
Aleksander Čeferin
Sportal Aleksander Čeferin ne podpira ligaških tekem zunaj Evrope
Oviedo Real
Sportal Real Madrid na krilih Mbappeja premagal Oviedo, petarda Villarreala
Real Sociedad Jan Oblak Jan Oblak Villarreal Athletic Bilbao Atletico Madrid Barcelona Real Madrid špansko prvenstvo
