Bomba iz Madrida pred el clasicom, Ancelottiju šteti dnevi

Kdo bo v prihodnji sezoni vodil Real Madrid? Kot zelo možna izbira se že dalj časa omenja Xabi Alonso, a vodstvo belih baletnikov s predsednikom Florentinom Perezom na čelu še ni uradno razkrilo ciljev.

Da bi se lahko nekdanji španski reprezentant, ki je pred leti blestel tako v dresu Reala kot tudi Liverpoola in Bayerna, nato pa kot trener zablestel pri Bayerju, s katerim je v prejšnji sezoni osvojil dvojno nemško krono in prekinil 11-letno vladavino Bayerna, vendarle po koncu sezone preselil v Madrid, razkriva španski športni dnevnik Marca. O tem poroča tudi vedno zelo dobro obveščen italijanski novinar Fabrizio Romano.

🚨⚪️ Xabi Alonso, prepared to say yes to Real Madrid and then complete his move as soon as the exit process with Ancelotti will be finalised.



Bayer are accelerating the process to find a new head coach with talks to progress as they’re now expecting Xabi to leave. pic.twitter.com/jYqcIdEaew