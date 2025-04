Barcelona lahko ranjenemu Realu uide na +7, Oblak na delu šele v ponedeljek

V prvi tekmi 31. kroga španskega prvenstva se bosta na Mestalli pomerili Valencia in Sevilla. Vodilna Barcelona bo skušala v soboto zvečer na gostovanju v Leganesu še povečati prednost pred madridskima zasledovalcema in zadržati zmagovalni ritem, s katerem navdušuje tudi v Evropi. Real bo v nedeljo gostoval pri Alavesu in skušal vsaj malce zaceliti rane po bolečem porazu v ligi prvakov Londonu pri Arsenalu (0:3), Jan Oblak, pa bo z Atleticom na delu šele v ponedeljek, ko bo na Metropolitanu gostoval Valladolid.