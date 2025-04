ROG Strix SCAR: na trg prihajajo prvi igričarski prenosni računalniki nove generacije

Zamenjava za namizne računalnike

Prenosni računalnik ROG Strix SCAR je že šest let paradni konj in najzmogljivejši prenosnik ROG. Razlike med igričarskimi prenosniki in namiznimi računalniki se manjšajo, posledično se vse več uporabnikov odloča za prenosnike, ki jih kombinirajo z večjimi monitorji in igričarsko opremo ter tako ustvarijo svoje sanjske konfiguracije.

Trg igričarskih prenosnih računalnikov se je močno povečal, saj se igralci in profesionalci zaradi njihovih zmogljivosti in vsestranskosti raje odločajo za prenosnike najvišjega razreda. Model z letnico 2025 uvaja inovativen sistem nadgradnje komponent brez uporabe orodja – za odprtje spodnjega dela ohišja preprosto potisnete gumb, s čimer vam je omogočena enostavna nadgradnja delovnega pomnilnika (RAM) in pogona SSD. Strix SCAR 18 je edini prenosni računalnik s to funkcijo.

Trdni temelji

Strix SCAR ostaja ključni igralec na trgu igričarskih prenosnikov na račun dobro uravnoteženega ohišja in vrhunske strojne opreme. Presenetljivo je, da je njegova osnovna zasnova ohišja od leta 2019 ostala skoraj nespremenjena, pri čemer je bila prvotno zasnovana za vgradnjo grafične kartice RTX 2080, še danes pa je sposobna obvladovati najnovejšo strojno opremo.

Prenosnik je na voljo v 16- in 18-palčni različici, gre za velikost diagonale zaslona, pri čemer je slednji presenetljivo priljubljen in izpodbija prepričanje, da so kompaktni prenosniki vedno boljši. Ko gre za vrhunske dosežke v igrah, je prenosljivost neobvezna, zmogljivost vgrajenih komponent pa bistvena.

Nova zunanjost

Posebnost letošnjega modela prenosnega računalnika je tudi rešitev LED AniMe Matrix, nameščena na pokrovu zaslona, ki smo jo prej videli že pri prenosnikih Zephyrus. Prikaz LED-sijalk je mogoče v celoti prilagoditi, pri čemer imamo na izbiro tako besedilo kot animacije, ter tako izboljšati personalizacijo.

Poleg tega Strix SCAR 2025 uvaja material z gladko teksturo za vrhunski občutek, skupaj z elegantno zaobljenimi vogali. Estetsko oblikovano ohišje je zasnovano tako, da optimizira hlajenje in zagotavlja vrhunske zmogljivosti.

Napredna tehnologija hlajenja

Vrhunski hladilni sistem prenosnika Strix SCAR temelji na treh ključnih inovacijah:

Hlajenje s tekočo kovino: Uporablja se na CPE in GPE, v primerjavi s tradicionalno termalno pasto pa zniža temperaturo čipov za do 15 stopinj Celzija.

Hladilna parna komora: V kombinaciji s hladilnikom s tremi ventilatorji pokriva ključne komponente.

Masivne zadnje odprtine za izpih zraka: Zasedajo skoraj celoten zadnji del prenosnika in skrbijo za učinkovit pretok zraka.

Ta sistem zagotavlja optimalno hlajenje ne glede na to, ali je prenosnik odprt ali zaprt in nameščen pod zunanjim monitorjem. Poleg tega namensko prezračevanje v bližini tipkovnice ohranja temperaturo tipk pod 30 stopinjami Celzija, kar povečuje udobje med dolgimi igralnimi seansami.

Vrhunska izkušnja igričarskega prenosnika

Nakup prenosnika 2025 ROG Strix SCAR 18 pomeni naložbo v vrhunsko strojno opremo, napredno hlajenje in vrhunsko zasnovo. Z AniMe Matrix LED, izboljšano osvetlitvijo RGB in možnostjo nadgradenj brez uporabe orodij Strix SCAR postavlja nove standarde za vodilne igričarske prenosnike – kjer se zmogljivosti srečajo z inovacijami in slogom.

Program ROG Elite

Novi Strix SCAR 18 prihaja na trg sočasno s predstavitvijo programa ROG Elite. Pred nekaj leti smo pripravili nagradni program ROG Elite, ki je igričarjem ponudil možnost osvajanja novih iger, darilnih kartic, opreme ROG in še več ... Zdaj je ta možnost na voljo v več regijah kot kadarkoli prej, kar pomeni, da so zvesti uporabniki prenosnikov ROG z vsega sveta povabljeni, da se pridružijo zabavi. Pridružite se programu ROG Elite in zbirajte točke!

