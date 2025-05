Zlom vretenca: nesreča, ki vam lahko spremeni življenje

Kaj lahko pričakujete po poškodbi enega najpomembnejših gradnikov svoje hrbtenice? Zlom vretenca namreč ne povzroča le bolečine, ampak lahko vodi do resnih dolgoročnih posledic in nadaljnjih zlomov, ki kasneje omejujejo vaše sposobnosti gibanja in splošnega počutja. Ker svoji hrbtenici najverjetneje privoščite le najboljše, se odločite za specialno fizioterapijo!

Čeprav se vam zdi, da je stanje nepopravljivo, vas lahko pomirimo, da boste ob ustrezni in strokovni rehabilitaciji uspešno okrevali!

Pri zlomu vretenca gre namreč za poškodbo, ki se običajno zgodi zaradi nesreč ali drugih degenerativnih dejavnikov, ki oslabijo kostno strukturo. Ne glede na vzrok nastanka zlom povzroča hudo bolečino in omejeno gibljivost, kar vpliva na vašo sposobnost običajnega delovanja.

Ali ste vedeli, da pojav vretenčnega zloma kar štirikrat poveča verjetnost za njegov ponovni nastanek?

Specializirano rehabilitacijo po zlomu vretenca nudijo v eni izmed vodilnih fizioterapevtskih ustanov v Sloveniji – kliniki Medicofit, kjer so pomagali že mnogim! S celostno in posamezniku prilagojeno specialno fizioterapijo preprečijo nastanek dolgoročnih zapletov!

Hrbtenica – temeljna opora našega telesa

Osnovne gradnike naše hrbtenice predstavljajo vretenca ter igrajo ključno vlogo pri zaščiti hrbtenjače, zagotavljanju telesne stabilnosti in gibanju.

Hrbtenico sestavlja 33 vretenc, ki so razdeljena na pet glavnih področij, ki potekajo od vratu navzdol.

Med vretenci ležijo ploščice oziroma diski, ki delujejo kot blažilci sil med vretenci in nam na ta način omogočajo prosto in nemoteno gibanje.

V primeru poškodbe oziroma zloma vretenca je funkcija hrbtenice nenadoma oslabljena, kar vodi do zmanjšane stabilnosti, slabše koordinacije in spremenjenih gibalnih vzorcev.

Kaj povečuje tveganje za zlom vretenca?

Foto: Shutterstock/Medicofit

Največ zlomov vretenc je posledica osteoporoze, stanja, pri katerem pride do zmanjšanja kostne gostote in krhkosti kosti.

Morda vas bo presenetilo, da so za zlom vretenc dovzetnejše predvsem ženske, stare nad 50 let, pri katerih je prisotna zgodovina zlomov! Pomembno vlogo pri tem igra tudi obdobje menopavze, ki posredno vpliva na morebitni razvoj osteoporoze.

Na večino poškodb vretenc vpliva tudi slabši življenjski slog, ki zajema kajenje, prekomerno pitje alkohola, slabe prehranske navade, pridružene bolezni ledvic, in uporabo nekaterih zdravil.

Nenazadnje pa se tveganje za zlom vretenca povečuje s starostjo. Izguba mineralne gostote kostnine in posledična povečana krhkost kosti sta naravni posledici staranja našega telesa.

Prvi znaki in simptomi zloma vretenca

Foto: Shutterstock/Medicofit

Da je za naše bolečine kriv zlom, nas običajno opozarjajo različni simptomi, ki se lahko razlikujejo glede na resnost poškodbe vretenca in njeno lokacijo:

1. Bolečina v hrbtu

Eden prvih in najbolj očitnih znakov zloma je nenadna in močna bolečina v hrbtu. Bolečina je lahko akutna in se pogosto poslabša med stojo in hojo, zmanjša pa jo ležanje.

Brez ustreznega zdravljenja lahko bolečina postane kronična in traja dlje časa, kar upočasni celoten potek okrevanja!

2. Omejena gibljivost

Poškodba vretenca običajno povzroči občutek togosti v hrbtu. Večina pacientov poroča o težavah pri opravljanju preprostih gibov, kot je upogib ali rotacija zgornjega dela telesa.

3. Občutljivost na dotik

Področje okoli zloma je pri večini občutljivo na pritisk in dotik, zato pacienti s težavo najdejo udoben položaj.

4. Spremembe v drži

V nekaterih primerih so prisotne tudi deformacije oziroma spremembe hrbteničnih krivin.

Po zlomu vretenca je nujna specializirana rehabilitacija!

Ker je vaša hrbtenica edinstvena, je izbira ustrezne in strokovne obravnave ključna. Večina pacientov po zlomu okreva s pomočjo konservativnih metod zdravljenja, ki temeljijo na fizioterapevtski obravnavi.

Operacija je svetovana le v od 15 do 35 odstotkov primerov, ki so jim poleg neobvladljivih bolečin pridruženi še nevrološki primanjkljaji.

V kliniki Medicofit travmatske poškodbe obravnavajo s specializirano rehabilitacijo, ki vključuje strokovno začrtan program gibalne, manualne in najnovejše instrumentalne terapije.

Zlom vretenca uspešno obravnavajo v kliniki Medicofit

Foto: Medicofit

Ker hrbtenica predstavlja jedro telesa, se ji v kliniki Medicofit posvečajo z visoko stopnjo strokovnosti in pozornosti.

Na podlagi temeljitega diagnostičnega pregleda, ki ga prilagodijo pacientovim potrebam in ciljem, oblikujejo personaliziran terapevtski načrt, ki je usmerjen v učinkovito blaženje neprijetnih simptomov.

Njihova rehabilitacija se osredotoča na krepitev mišične moči, izboljšanje gibljivosti in splošne fizične pripravljenosti, s čimer pacientom omogočijo, da se po končani rehabilitaciji k aktivnostim vrnejo brez omejitev.

V sklopu gibalne terapije s pacienti izvajajo krepilne vaje mišic (iztegovalk) hrbta, ki so ključne za ohranjanje pravilne drže in zagotavljanje primerne stabilnosti.

Pomemben del terapije predstavljajo funkcionalni vzorci gibanja, kot so hoja po stopnicah, počepi ali vstajanje s stola, s čimer se znatno izboljša posameznikova samostojnost pri vsakodnevnih nalogah.

Dolgoročni cilj rehabilitacije je preprečevanje ponovnih zlomov. Zato so v program zdravljenja vključenje tudi vaje za ravnotežje, ki temeljijo na različnih položajih in gibalnih izzivih, ki izboljšujejo stabilnost in koordinacijo.

Program terapije klinike Medicofit je podkrepljen z najsodobnejšimi aparaturami, kot so udarni valovi EMS Dolorclast, ultrazvočna krioterapija SIXTUS, protibolečinska terapija z uporabo laserja Summus in diamagnetna tehnologija PERISO.

Na podlagi anamneze in vaše klinične slike specialist za vas pripravi najprimernejši in najučinkovitejši program rehabilitacije, ki vključuje ves spekter instrumentalnih terapij kot tudi manualnih postopkov.

Primer uspešne rehabilitacije po zlomu vretenca Diagnostično terapijo v kliniki Medicofit je zaradi posledic padca obiskal 43-letni gospod Ivan. Pred tremi meseci mu je med hojo po stopnicah spodrsnilo in je nerodno padel. Takoj je občutil močno bolečino, zato je obiskal urgentni center. Slikovne preiskave so razkrile frakturo oziroma zlom četrtega in petega (L4-L5) ledvenega vretenca. Ob uvodnem kliničnem pregledu pri specialistu fizioterapevtu je Ivan poročal o še vedno prisotni bolečini v ledvenem delu hrbtenice kot tudi v desni nogi. Omenil je tudi otekanje desnega stopala in občasno mravljinčenje. Zlom vretenca je močno prizadel tudi funkcionalni status – hoja je bila šepajoča, gibljivost hrbtenice pa bolečinsko omejena. Poleg omenjenega je bila opazna izguba mišične moči tako mišic hrbtenice kot tudi nog. Fizioterapevt je gospodu predlagal 20-tedenski načrt celostne rehabilitacije, ki je uvodoma vključeval uporabo instrumentalnih terapij za zmanjšanje simptomov v kombinaciji s tehnikami manualne terapije za sproščanje mehkih tkiv in izboljšanje gibljivosti ledvene hrbtenice. Ob izboljšanju simptomov se je začelo izvajanje osnovnih terapevtskih vaj za izboljšanje mišične moči globokih stabilizatorjev trupa in gibljivosti ledvene hrbtenice. Gospod je prav tako sodeloval s specialistom kineziologom. Kineziološka faza zdravljenja se je osredotočala na krepitev hrbteničnih mišic in izboljšanje gibalnih vzorcev pri funkcionalnih aktivnostih. Opravljena je bila tudi biomehanska analiza vzorca hoje. Med rehabilitacijo je gospod Ivan uspešno napredoval. Ob zaključku zdravljenja je poročal o popolni odsotnosti bolečine, najbolj zadovoljen pa je bil s funkcionalnim napredkom – povrnil je vzorec normalne hoje, vsakodnevne dejavnosti pa mu niso več povzročale težav. Zaradi zadovoljstva s potekom rehabilitacije se je gospod odločil za vključitev v postrehabilitacijski program, s katerim bo še dodatno izboljšal svoje zdravje.

Foto: Medicofit

Ob sumu na zlom vretenca je treba ukrepati hitro!

Če ste doživeli hujšo poškodbo in menite, da ste si resneje poškodovali hrbtenico, je nujen obisk specialista. Najprej je treba izločiti resnejše, življenje ogrožajoče poškodbe, nato pa čimprej začeti ustrezno zdravljenje.

Zdravje hrbtenice je treba jemati resno. Zgodnja rehabilitacija po zlomu vretenca omogoča hitrejše in uspešnejše rezultate.

Zakaj ne bi svoji hrbtenici privoščili le najboljšega? Pridružite se številnim zadovoljnim pacientom ter za strokovno in celostno rehabilitacijo svoje hrbtenice izberite kliniko Medicofit, kjer sta vaše zdravje in dobro počutje na prvem mestu!