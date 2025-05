Prenoviti je treba streho in dimnike, ki že ogrožajo mimoidoče. Toda soglasja ni ... #pravni nasvet

Pozdravljeni, na večstanovanjski stavbi bi morali nujno prenoviti streho in dimnike, ki so že dotrajani in obstaja nevarnost zrušitve. Trije solastniki, ki bi prispevali k obnovi, smo 51-odstotni lastniki. Gospa, ki ima v lasti 49 odstotkov stavbe, pa noče podpisati ne izjave, da dovoli prenovo, kaj šele prispevati kaj. Kako lahko rešimo to zagato? Hiša je pod varstvom kulturne dediščine, zato se je treba držati pogojev obnove. Skupni stroški bi nanesli 40 tisoč evrov. Mi si ne moremo privoščiti, da bi pokrili še njen del v višini skoraj 20 tisoč evrov. Kaj lahko storimo? Zamaka, nastaja škoda … ogrožena so tudi življenja, ne le naša, ampak tudi mimoidočih. Andreja R.

Pravnik na dlani odgovarja:

Tudi za vašo stavbo velja stanovanjski zakon. Glede na to, da v stavbi ni več kot šest stanovanj, pa upravnika ne potrebujete.

Stanovanjski zakon že v 1. členu določa, da "ureja vrste stanovanjskih stavb, pogoje za vzdrževanje stanovanjskih stavb , pogoje za načrtovanje stanovanj, lastninskopravna razmerja in upravljanje v večstanovanjskih stavbah, stanovanjska najemna razmerja , gradnjo in prodajo novih stanovanj, pomoč pri pridobitvi in pri uporabi stanovanja, pristojnosti in naloge države na stanovanjskem področju, pristojnosti in naloge občin na stanovanjskem področju, pristojnosti organov in organizacij, ki delujejo na stanovanjskem področju, registre ter inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem določb tega zakona".

Prav tako velja za urejanje lastninskopravnih razmerij ter upravljanje večstanovanjskih stavb poleg stanovanjskega zakona še stvarnopravni zakonik.

Streha stavbe predstavlja skupni del stavbe in po členu 23. stanovanjskega zakona je treba zagotoviti, da se takšen skupni del ohranja za doseganje skupnega namena za vse, ki jim služi.

Za posle rednega upravljanja je potrebno soglasje solastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev glede na površino večstanovanjske stavbe (25. člen stanovanjskega zakona).

V 25.a členu stanovanjskega zakona je določeno, da med posle rednega upravljanja spada tudi vzdrževanje večstanovanjske stavbe, torej tudi popravilo strehe. Tako pravi zakonodaja.

Zdaj pa še konkretno o vaši težavi. Vsekakor imate 51 odstotkov stanovanjske površine in tako lahko skličete zbor lastnikov in sprejmete sklep o sanaciji strehe. Sklep bo veljaven tudi za druge lastnike, torej tudi za gospo, ki tega ne želi. Svoj delež popravila bo torej morala poravnati na podlagi sklepa in določil stanovanjskega zakona.

V takem primeru to pomeni tudi izvršilni naslov in lahko njen delež v primeru neplačila izterjate tudi po sodni poti.