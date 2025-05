Real Madrid se je igral z ognjem, a je znova bližje Barceloni

Nogometaši Barcelona so v zaključek lige prvakov in španskega prvenstva vstopili še močnejša, po uspešno končani rehabilitaciji je na tekmi la lige proti Valladolidu med vratnicami ponovno stal Marc-Andre ter Stegen. Katalonci so z zmago z 2:1 prednost pred Real Madridom v soboto znova zvišali na sedem točk, a so Madridčani z zmago nad Celto s 3:2 zaostanek stopili na štiri. Tretji Atletico Madrid se po remiju z Alavesem brez golov bolj kot ne poslavlja od boja za naslov, je pa Jan Oblak še enkrat več ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.

Na stadionu Santiago Bernabeu je Real Madrid v nedeljo s 3:2 premagal Celto Vigo. Beli balet je sijajno odprl srečanje, saj je v 33. minuti v polno meril Arda Güler, šest minut kasneje pa je na 2:0 povišal Kylian Mbappe, ki je v 48. minuti zadel že za 3:0. A gostje se niso predali v 69. minuti je na 1:3 znižal Javier Rodriguez, sedem minut kasneje pa je še za nekaj več upanja poskrbel Williot Swedberg. Celta je v zaključku še napadala, a gola ni več zatresla, tako da so se 23. zmage v sezoni razveselili nogometaši Reala, ki za Barcelono tako znova zaostajajo štiri točke.

Zmaga jih ohranja v igri za vsaj en naslov v tej sezoni, a zanj bodo morali v naslednjem krogu na velikem španskem derbiju premagati Barcelono, kar jim v tej sezoni še ni uspelo. Konec oktobra so doma izgubili 0:4, v superpokalu je Barcelona slavila s 5:2, izbranci trenerja Hansija Flicka pa so bili boljši tudi v nedavnem finalu španskega pokala (3:2).

Oblak zaklenil vrata, a ...

Jan Oblak je ohranil mrežo nedotaknjeno, a s soigralci so osvojili le točko. Foto: Reuters Na uvodni sobotni tekmi gledalci veliko priložnosti niso videli, tako da tako Jan Oblak v vratih Atletica kot Antonio Sivera pri Alavesu nista imela veliko dela, moštvi pa sta si razdelili po točko.

Krepko več zadetkov pa je padlo na dvoboju med Villarrealom in Osasuno. Domači so slavili s 4:2, večino dela pa opravili v prvem polčasu, ki so ga dobili s 3:0. Villareal je s tem zadržal peto mesto, ki vodi v ligo prvakov v novi sezoni.

Ter Stegen je nazaj

Marc-Andre ter Stegen se je na zadnji sobotni tekmi proti Valladolidu vrnil na igrišča po dolgih sedmih mesecih odsotnosti zaradi hude poškodbe kolena. Triintridesetletni Nemec se je poškodoval septembra na tekmi la lige proti Villarrealu, ko si je strgal patelarno tetivo. Nemudoma so ga operirali, prisilno pa je počival več mesecev. Katalonci so se po poškodbi Ter Stegna zatekli k upokojenemu Poljaku Wojciechu Szczesnyju, ki je v tem času branil na 27 tekmah in prejel 29 golov.

Marc-Andre ter Stegen se je vrnil v vrata Barcelone. Foto: Reuters

Barcelona je sicer v dvoboj z moštvom, ki je prikovano na zadnje mesto lestvice, vstopilo z močno premešano zasedbo, saj je Hansi Flick želel odpočiti večino prvokategornikov pred torkovim povratnim dvobojem polfinala lige prvakov z Interjem. A že v 6. minuti so se Katalonci znašli v zaostanku, zabil je Ivan Sanchez. Po nekaterih menjavah na začetku drugega dela igre je Blaugrana izid obrnila, zadela pa sta Raphinha v 54. in Fermin Lopez v 60. minuti, ter poskrbela, da so gostje vknjižili pomembne tri točke v boju za tretjo izmed štirih lovorik. Osvojili so namreč že pokal in superpokal.

