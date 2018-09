Oblak je bil v vratih, a hodil po žogo v mrežo, Real Madrid zmlel Leganes

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Atletico Madrid je v tretjem krogu španskega prvenstva z Janom Oblakom, ki se je zaradi poškodbe odpovedal nastopu v slovenski reprezentanci, gostoval pri Celti. Slovenski vratar je moral dvakrat po žogo v mrežo in zabeležil poraz. Real Madrid je doma zanesljivo s 4:1 preskočil Leganes. Barcelona bo v nedeljo na Camp Nouu gostila novinca Huesco.

Atletico Madrid je bil favorit v dvoboju s Celto Vigo, vendar so imeli na koncu na zelenici razlog za veselje nogometaši domače ekipe. Po prvem polčasu sta bili moštvi še poravnani pri začetnih 0:0, nato pa je Celta prek Gomeza in Aspasa prelisičila obrambo Atletica in za hrbet Jana Oblaka, ki ga zaradi poškodbe ne bomo videli na delu v dresu slovenske reprezentance, spravila dve žogi.

Real Madrid je z s 4:1 na Santiagu Bernabeu premagal Leganes, ki je v prvem polčasu celo izenačil na 1:1. Zato pa so galaktiki v drugem polčasu po dveh golih Karima Benzemaja vse postavili na ustaljene tirnice.

Tekma med Vallecanom in Athleticom iz Bilbaa je bila zaradi tehničnih težav z igriščem prestavljena.