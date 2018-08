"Poškodovani" Jan Oblak bo jutri očitno igral

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri madridskem Atleticu so objavili seznam nogometašev, na katere bodo računali na jutrišnji prvenstveni tekmi proti Celti. Na njej se je znašel tudi slovenski vratar Jan Oblak, ki je zaradi poškodbe odpovedal septembrsko reprezentančno akcijo.

V torek pozno zvečer, dan preden je selektor Tomaž Kavčič objavil seznam nogometašev, na katere bo računal na septembrskih tekmah lige narodov proti Bolgariji v Stožicah (6. september) in proti Cipru v gosteh (9. september), so iz Atletica na Nogometno zvezo Slovenije poslali dopis, da je Jan Oblak poškodovan in se tudi naslednje reprezentančne akcije pod vodstvom novega selektorja ne bo udeležil.

Spomnimo, da se je z naskokom najbolj cenjen slovenski nogometaš na marčevskem prvem zboru novega selektorja pojavil, a nato na dan tekme zaradi poškodbe odpovedal nastop proti Avstriji, branil pa ni niti proti Belorusiji štiri dni pozneje. Junija, ko je Slovenija gostovala v Črni gori, ga na zbor, podobno kot zdaj, zaradi poškodbe sploh ni bilo.

Pred marčevsko akcijo in po njej je za Atletico redno igral. Podobno je bilo tudi junija in podobno bo očitno tudi zdaj. Vse tri tekme Madridčanov v tej sezoni je odigral, vse pa kaže, da bo tako tudi v soboto, ko bo Atletico v tretjem krogu španskega prvenstva gostoval v Vigu pri Celti.

Fotografije z današnjega treninga Atletica:

Da bo tako, smo lahko slutili že po posnetkih s sredinega treninga Atletica, na katerih je Oblak normalno treniral in ni bil videti prav nič poškodovan, potem pa tudi na fotografijah z današnjega treninga Madridčanov.

Zdaj so pri Atleticu razblinili vse dvome, saj je trener Diego Simeone imenoval 18 nogometašev, ki bodo potovali na jutrišnje gostovanje v Vigu, na njem pa se je znašel tudi Oblak.

O njegovem zdravstvenem stanju smo se v zadnjih dveh dneh poskušali pozanimati pri ljudeh, ki skrbijo za njegovo kariero, in pri Atleticu, a do danes odgovorov na vprašanja, ki smo jih zastavili, nismo dobili.

Jan Oblak na sredinem treningu Atletica: